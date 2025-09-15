國中生10點上學？ 高雄師長憂自律能力仍不足

對於縮短上課時間的提議，多數高雄老師及家長憂心國中生自律及自主學習能力多數仍不足，且也有家長接送上下學的問題。（記者許麗娟攝）

2025/09/15 17:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕針對民眾提案連署國中延至上午10點上學、下午4點放學，高雄的校長、老師及家長不贊成的多認為國中生自律能力仍不足，不認為學生會因此「睡眠較充足」，但也有家長因孩子通學時間長，認為延後1小時上課較理想。

三民國中校長張振義表示不太贊成，認為國中生自律能力還不到位，且上課時間減少與孩子的睡眠時間不一定相對，延後上學可能變相增加孩子的熬夜時間，此外，以他們學校為例，家長接送比例高達6成，對要上班的家長反而不方便，另也需要教育部配合調整課程，否則縮短上課時間，課程也教不完。

請繼續往下閱讀...

正興國中教務主任、數學老師李仕彥則持保留態度，他說，108課綱對上課堂數有一定的規範，如此不僅課程上不完，且縮短課程也需要學生具備自主學習能力，以國中生而言並不高，認為若要實施需有完整的配套措施和周延的考量。

家有國二、國三生的家長劉師婷與先生都是上班族，她反對上課時間縮短，認為會縮短孩子的學習時間，現在是早上親送孩子上學，若延後至10點，反而憂心孩子有沒有進校門，且現代孩子多沉迷3C，多出的時間可能是用來玩3C，最後可能衍生出早上的「類安親班」，結果又得花多一筆錢送孩子去補習。

家有國二生的家長楊秋樺家住岡山自行開業，孩子則是送到台南私校就讀，她說，目前是每天晚上11點半上床，上午5點半搭校車，因為通學時間長，若能延後1小上課較理想，10點就太晚了，但是下午4點放學則認為太早，反而會增加送去補習的時間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法