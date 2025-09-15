為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    鹿港不只觀光！大馬600噸白沙打造 彰化「這個運動園區」成賽事熱點

    來自各地的沙灘手球好手，在彰化鹿港佐儀運動園區比賽。（民眾提供）

    來自各地的沙灘手球好手，在彰化鹿港佐儀運動園區比賽。（民眾提供）

    2025/09/15 16:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰說有大巨蛋才有運動經濟學？位於彰化縣鹿港鎮的「佐儀運動園區」做到了！全部都是由球類用品代理商謝榮通花費上億元所完成，為了回饋家鄉，運動園區作為公益使用，迄今已辦過足球與沙灘手球、巧固球等全國賽事，讓全國好手來到鹿港，比賽順便觀光！

    佐儀運動園區位於鹿港鎮鹿東路，佔地2公頃，有足球、籃球、排球場，還特別從馬來西亞進口600公噸白沙來打造沙灘球場。這一切都來自球類用品代理商謝榮通對鹿港家鄉的愛，花費13年終於完成運動園區的夢想。

    謝榮通32年來投入7000多萬元贊助相關球類比賽與用品，最大的願望就是在家鄉打造「運動園區」，如今終於實現了，也意外帶動鹿港的運動經濟學。以佐儀運動園區今年初成立以來，陸續接辦多場全縣的球類賽事，選手教練來鹿港參賽，也會順道逛街採買，也讓鹿港街頭增加來自各地體育好手逛街身影。

    佐儀運動園區9月接連開辦沙灘排球與手球，10月即將登場的是沙灘巧固球，也讓鹿東路意外成為運動大道，讓民眾都說，原來不必有大巨蛋，也是可以有運動經濟。

    圖
    圖
