為特教老師打氣 特教職務加給明年起2月起調升千元

教育部長鄭英耀（右二）和主秘林伯樵（左一）、國教署長彭富源（右一）今日前往國立和美實驗學校為特教師生加油打氣，校長許弘憲（左二）代表致贈學生畫作。（教育部提供）

2025/09/15 16:48

〔記者林曉雲／台北報導〕教師節前夕，為特教老師加油打氣！教育部長鄭英耀今（15）日前往國立和美實驗學校時表示，在行政院重視與教育部積極爭取下，特教職務加給從明（2026）年2月起調增，具特教師證者每月從1800元調增為2800元，增加1000元、成長約1.56倍；無特教師證者每月則從600元調增為900元，鄭英耀並承諾教育部是老師最堅強的後盾，讓特教更好。

和美實驗學校校長許弘憲表示，感謝部長到來與關懷，為長期默默耕耘的特教老師加油打氣，這兩年特教政策的推動，對現場來說是相當有感的，學校也會持續努力，陪伴每位特教學生成長。

和美實驗學校是全國唯一併設普通高中及特教學校的實驗型學校，鄭英耀率國教署長彭富源等部屬參訪校內供普通生與特教生共同使用的復建館與桌球專項訓練室，瞭解特教學生的適應體育課程之進行，以及相關設施設備建置情形，同時也了解國小特教生在物理治療師、特教老師及教師助理員協助下，如何完成治療動作；而高中部特教學生則在門市服務課中，透過業界專家與特教老師的協同教學，認真學習擦玻璃的技巧與步驟等。

此外，鄭英耀也與特教老師對話交流，傾聽特教老師的相關工作的感想與心聲，並對特教老師表達感謝。鄭英耀表示，特殊教育的成果是每位特教老師的付出累積，教育部持續推動一系列修法及政策革新，包括逐年調降生師比、獎勵縣市增聘正式特教教師、增置並穩定特教助理人力，持續提升特殊教育的品質。

