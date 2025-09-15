高雄六龜新行政中心工程進度78％ 明年第一季啟用

林欽榮（中）視察六龜新行政中心工程進度。（記者葛祐豪翻攝）

2025/09/15 16:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄六龜居民期盼的新行政中心，高雄市副市長林欽榮今（15日）視察工程進度，他表示實際進度已達78%，持續超前，預計今年底完工、明年第一季啟用，未來不僅是六龜地區行政核心，更有望成為旅遊打卡新亮點。

六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，空間不足且有結構安全隱患，影響民眾洽公。本案由六龜區公所自籌經費，市府配合編列3億760萬元預算，並獲內政部補助7千萬元，拆除原有六龜區公所、清潔隊、戶政事務所、檔案室及六龜里辦公室等空間，整併新建地上4層聯合行政中心。

請繼續往下閱讀...

林欽榮今天視察工程進度，他表示目前進度持續超前，已達78%，並感謝施工團隊齊心協力，期許工程如期如質完成，於明年第一季正式啟用，為六龜居民提供嶄新完善的行政服務空間。

高雄市工務局長楊欽富指出，六龜行政中心昔為原、漢交界重鎮，為洪稇源、天滿宮等人文地景所在地，整體建築設計融入歷史氛圍，營造與自然山林相融合的辦公空間，建築本身與山景稜線相呼應，採透明採光設計，展現與市區行政中心截然不同的思維；並透過天滿宮軸線、階梯意象，串聯池田屋、洪稇源及天滿宮等歷史元素，營造完整故事性。

新工處說明，六龜區行政中心新建工程，目前構體已完工，施工團隊正加緊進行室內外裝修與戶外景觀作業，儘管面臨颱風與山區午後雷陣雨的挑戰，仍持續推進工程進度。

六龜區新行政中心工程進度達78%，預計明年第一季啟用。（工務局提供）

六龜區新行政中心完工模擬圖。（工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法