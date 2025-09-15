水里傳統菜市場活化空間 地下室變身有機書店

南投水里鄉公有菜市場地下室長期閒置，近期活化打造成充滿文青氛圍的有機書店，吸引民眾、學生閱覽歇息。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉公有菜市場，近年因超市競爭，導致傳統市場客源逐漸流失，有返鄉青年與市場自治會共同活化老市場，在既有地下室1樓閒置空間，跨界活化闢成有機書店，並有小農攤區，展現文青氛圍，讓民眾買完菜，可在此納涼歇息、閱覽書籍，盼重振菜市場人氣，活絡地方發展。

水里公有市場自治會表示，原本菜市場地下室在攤商陸續退租後，長期閒置未使用，為活化空間，向水里鄉公所租用並改造成書店，利用民眾捐出的書籍，打造整面書牆，再放上桌椅讓民眾可親近閱覽，一旁還有小農攤區，可讓在地青農販售自產蔬果、農產，展現有機書店的蓬勃生機。

自治會說，自從有機書店設置以來，平日會有買菜民眾到此歇腳休息，有時還有學生到此看書，希望讓菜市場地下室不再閒置，或是買菜停車才會使用到，藉由書店常駐，讓人潮慢慢回流聚集，打造成民眾都能自由停駐，以及附近居民都會想在此聚會的場所。

