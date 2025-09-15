為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    水里傳統菜市場活化空間 地下室變身有機書店

    南投水里鄉公有菜市場地下室長期閒置，近期活化打造成充滿文青氛圍的有機書店，吸引民眾、學生閱覽歇息。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉公有菜市場地下室長期閒置，近期活化打造成充滿文青氛圍的有機書店，吸引民眾、學生閱覽歇息。（記者劉濱銓攝）

    2025/09/15 16:35

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉公有菜市場，近年因超市競爭，導致傳統市場客源逐漸流失，有返鄉青年與市場自治會共同活化老市場，在既有地下室1樓閒置空間，跨界活化闢成有機書店，並有小農攤區，展現文青氛圍，讓民眾買完菜，可在此納涼歇息、閱覽書籍，盼重振菜市場人氣，活絡地方發展。

    水里公有市場自治會表示，原本菜市場地下室在攤商陸續退租後，長期閒置未使用，為活化空間，向水里鄉公所租用並改造成書店，利用民眾捐出的書籍，打造整面書牆，再放上桌椅讓民眾可親近閱覽，一旁還有小農攤區，可讓在地青農販售自產蔬果、農產，展現有機書店的蓬勃生機。

    自治會說，自從有機書店設置以來，平日會有買菜民眾到此歇腳休息，有時還有學生到此看書，希望讓菜市場地下室不再閒置，或是買菜停車才會使用到，藉由書店常駐，讓人潮慢慢回流聚集，打造成民眾都能自由停駐，以及附近居民都會想在此聚會的場所。

    南投水里鄉菜市場地下室長期閒置，近期活化打造成有機書店，吸引民眾、學生閱覽歇息。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉菜市場地下室長期閒置，近期活化打造成有機書店，吸引民眾、學生閱覽歇息。（記者劉濱銓攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播