    古都馬20週年開放報名 新增學生組、挑戰百萬獎金

    古都馬迎來20週年，推出系列活動及紀念好禮。（記者王姝琇攝）

    2025/09/15 16:28

    〔記者王姝琇／台南報導〕2026台南古都國際半程馬拉松（下簡稱古都馬）將於明年3月1日開跑，首度推出「路跑組（含學生組）」、「健康休閒體驗組」，歡迎青年學子及身心障礙朋友共享榮耀，總獎金達100萬元。即日起受理報名至11月2日。

    市長黃偉哲表示，古都馬以「賽道沿線古蹟密度最高」、「補給站融入豐盛特色小吃」聞名，本屆賽事迎來20週年，以「穿越古今X奔向未來」為主題，誠摯邀請各地跑者共襄盛舉，包含半程馬拉松組（21.0975K）、路跑組（10K）（含學生組）、健康休閒組（5K）及健康休閒體驗組（5K），讓參賽者揮灑汗水之餘，也能體驗台南文化、美食與運動結合的獨特魅力。

    體育局長陳良乾表示，古都馬今年吸引超過2.4萬人參賽，其中包含來自44個國家、共498位國際跑者，可見古都馬已成為國際長跑愛好者交流互動的重要平台，體育局亦將持續邀各國跑者來台南，透過路跑促進國際交流，讓台南與世界接軌。

    陳良乾說，迎接古都馬20週年，獎牌及紀念衣設計都融入週年紀念概念，及象徵明年為馬年的圖騰，首度推出「路跑組」開放國、高中在校生挑戰，爭取最高獎金5000元，並新增「健康休閒體驗組」鼓勵100位身心障礙跑者參與；另推出公益淨灘等系列活動，參加者皆可獲得限定紀念的「我是跑者－運動收納提袋」，更祭出「初半馬獎盃」等多款限量加購商品。

    2026台南古都國際半程馬拉松即日起受理報名。（記者王姝琇攝）

