善有善報！10年送出1.1萬雙鞋 羅金珠20年扶幼行善獲表揚

因為一句「我能為孩子做什麼?」羅金珠（左）連續10年募款幫家扶童募集新鞋。（資料照）

2025/09/15 16:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕「取之於社會，用之於社會」彰化家扶中心員林區扶幼委員會前主委羅金珠。20年來默默奉獻公益，不僅捐出300萬元帶頭籌建家扶新館，10年前更發起「童心鞋力」活動，至今已送出1萬1千雙新鞋給弱勢學童。她愛心持續不輟精神，近日獲家扶基金會表揚為「20年扶幼委員」，成為最佳善行典範。

羅金珠現為永銡實業股份有限公司董事，儘管平日業務繁忙，仍積極參與社會公益，尤其關注弱勢兒童需求，7年前即獲得家扶基金會最高榮譽「特別感謝獎」，如今再度獲獎，她表示只是提醒自己「還能做更多」。她坦言，能有順遂平安的生活，都是上天恩賜，因此行有餘力，就要幫助更多需要的人。

羅金珠說，十年前她參加校園活動時，看見有孩子穿著破損、開口笑的鞋子上課，心疼不已，當時就自問「能幫助孩子什麼？」於是開始募款舉辦「童心鞋力」計畫，每年至少提供800雙新鞋給家扶童。不知不覺，10年來已經送出一萬一千雙鞋，覺得很感動，認為台灣愛做善事的人很多。

彰化家扶中心主任王震光說，羅金珠對弱勢兒少的付出不僅如此，她更曾看見員林服務處空間不足、孩子只能席地而坐，毅然決定捐出300萬元，帶領團隊籌建新館，讓新館得以快速籌建完成，但慷慨解囊一度引起親友不解，但她說，「不能自己捐1萬，要別人捐100萬」，其以身作則、真心扶弱的勇氣令人非常感動。

「善的循環會被看見」王震光也透露一個小秘密，羅金珠奉獻公益不求回報，數年前她因一場車禍意外造成兩名女大學生受傷，原本準備賠償60萬元醫藥費，但對方家長搜尋網路得知她長期行善，不僅願意原諒，還撤銷過失告訴，僅說「收200元紅包就好」，不過羅金珠還是包2千元紅包表達感謝，「這就是善有善報」。

彰化家扶中心員林區扶幼委員會前主委羅金珠，20年來默默奉獻公益，並發起「童心鞋力」活動，至今已送出1萬1千雙新鞋給弱勢學童。她愛心持續不輟精神，獲家扶基金會表揚為「20年扶幼委員」，成為最佳善行典範。（彰化家扶中心提供）

羅金珠（上排中），10年前發起「童心鞋力」活動，至今已送出1萬1千雙新鞋給弱勢學童。（資料照）

彰化家扶員林扶幼委員會前主委羅金珠（左）連續10年為弱勢學童完成買新鞋的夢想。（資料照）

