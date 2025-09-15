獨家》遭爆13篇論文涉抄襲 海大副校長冉繁華說話了

2025/09/15 16:37

海洋大學副校長、水產養殖學系特聘教授冉繁華。（取自海大官網）

國立台灣海洋大學大門。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學（簡稱海大）副校長冉繁華掛名責任作者或共同作者的13篇SCI期刊論文，被吹哨者S君具名檢舉到國科會、教育部，其作者群所發表研究成果，涉嫌抄襲並剽竊海大水產養殖系鄭雅琪於2018年完成的碩士論文中的核心研究內容。吹哨者檢舉案件中，截至目前為止，水產養殖系有冉繁華等4位教師牽涉其中。S君指出，2024年7月本案被檢舉迄今，校方未暫停冉繁華的副校長職務，靜候調查，恐影響調查公平性。海大校長許泰文受訪時說，相關程序都是依法辦理，並無所謂阻撓或拖延的情況。

冉繁華：希望挺身而出打官司 捍衛學術尊嚴

記者今天致電冉繁華，冉繁華表示，當檢舉案出現，他第一時間就向許校長請辭副校長，退出行政團隊，以免被人說「球員兼裁判」；他希望能挺身而出打官司，捍衛自己學術尊嚴。他轉述許泰文校長一席話「教評會與相關處室並非其業管，何來球員兼裁判」，還沒判定如何申訴，冉繁華說，所以他才留任迄今。

黃懷葶博士停聘 冉繁華未停職被質疑

吹哨者指出，他檢舉的13件學術倫理案中，黃懷葶博士因此件學術倫理案，經審定為「教師資格不符合」停聘，復經教育部核備通過確認；李柏蒼、李孟洲二人的審議結果正報教育部處理中。然主導此13篇論文的冉繁華，自2024年7月被檢舉迄今，不僅校方未要求暫停副校長職務，靜候調查，多所阻撓拖延，明顯影響調查的進度與公平性。況且，在權力不對等的情況下，此備受全校矚目的學術倫理案真相，更是屢受質疑。

S君表示，在學術倫理委員會所審查的13篇論文中，僅有3篇未引用任何文獻，另有1篇引用方式不當，均涉及違反學術倫理、著作權、人格權的重大侵害情事。其餘9篇雖有引用，但所引用的文獻本身即違反學術倫理規範，因此這9篇是否構成違規，尚有疑義。

海大校長許泰文：沒有拖延或不處理

對此，許泰文說，他的處理態度就是「公平、公正」，但不能公開，因為事涉學校同仁聲譽與權益，都是依照法律規定組成審查會進行調查，成員多數是外部委員，他個人並未涉入；13件學術倫理案件，因為有停聘、新聘及國科會專案3個不同情況，環環相扣。其中，必須先經過停聘這個階段，確認並報教育部確認，才能申請新聘；並沒有所謂「拖延」或「不處理」的情況。

至於冉繁華涉及的案件，許泰文說，因涉及到國科會委託的案子，不是只有冉個人，還包括其他學者研究成果，所以需要花費較長的時間調查審理，國科會說他未涉學倫案，但是國科會來函要求補充說明，所以才會又要開會來討論。至於，為何沒有將冉的暫停副校長職務，許泰文再三強調，調查都是聘請外部委員，且法律並無強制規定，啟動調查時必須要求暫停現職。

