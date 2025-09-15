竹縣科普博覽會10/18、10/19登場 體驗趣味互動展攤還可抽機票

第3屆新竹縣科普博覽會10月18、19日在縣立體育館，將匯聚近百個科學互動遊戲及科技體驗展攤，邀請全國大小朋友共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）

2025/09/15 16:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第3屆新竹縣科普博覽會「趣 Play 我的科普 Fun 城市 」，預計10月18、19日在縣立體育館，將匯聚近百個科學互動遊戲及科技體驗展攤，邀請全國大小朋友共襄盛舉，還有機會抽到亞洲航線機票等多項大獎；縣府教育局表示，今年首度安排科學劇團巡迴縣內4校演出，還有科技列車駛進10所學校，希望讓孩子們在遊戲體驗中，感受科學無所不在。

縣長楊文科今天在縣府大廳舉辦的記者會中，和多位議員體驗ACG互動拍貼、機器人、無人機足球、空中風力發電機、護眼互動雷板、數位白板還有精華國中帶來的龜派氣功（空氣力學），搶先享受趣味滿分的科學互動遊戲。

楊文科表示，縣府打造10月為「科學教育月」，盛大舉辦包含「新竹縣科普博覽會」、「校園劇團巡演」、「科學巡迴教育」等活動。科普博覽會除了縣內各級學校參與，更與國立台灣科學教育館、慈濟基金會、國家太空中心、台大臨床動物醫學研究所及多所大專院校合作，共同打造豐富多元的科學互動體驗。

記者會中，國家太空中心總監鄭琮生將2020年上過太空的甜椒種子，致贈給新竹縣，讓大家知道太空領域不是只有機械、物理，還有與生活相關的農業。楊文科將這批種子交給國立關西高中以及金勇 DIY 番茄農場，請大家拭目以待栽種的成果。

教育局表示，今年博覽會亮點滿滿，包括「趣 PLAY! 科學體驗互動展攤」、「趣未來!ACG×先進科技潮體驗」、「趣逛逛!ACGx 美食×好物市集」、「館內外展攤串聯闖關拿限定限量好禮」、「天天抽機票及多項好禮」、「科普之星人氣選拔賽」。而舞台也是亮點十足，包括「人氣偶像團體幽靈水晶開幕演出」、「ACG 人氣偶像運動會」、「教育科技盃無人機足球總決賽」及「次元能量不斷電大舞台」。詳情請見活動官方網站。

新竹縣長楊文科（左2）今天在記者會中，和多位議員搶先享受趣味滿分的科學互動遊戲。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（左3）今天在記者會中，和多位議員搶先享受趣味滿分的科學互動遊戲。（記者廖雪茹攝）

