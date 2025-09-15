公關人轉戰農業 中埔鄉農民林保沅打造黃金百香果品牌

中埔鄉農會總幹事李甯潔（左）探訪林保沅（中）的果園。（農糧署南區分署提供）

2025/09/15 16:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉百香果農林保沅，11年從台北公關公司工作離開，回到故鄉投入農業，透過中埔鄉農會輔導，種植的黃金百香果酸甜可口，並通過產銷履歷驗證，確保農產品的品質與安全，讓消費者能吃得安心，成為送禮熱門產品。

農糧署南區分署日前與中埔鄉農會總幹事李甯潔到林保沅的果園參觀，農糧署表示，產銷履歷制度是農產品從田間到餐桌的每一個過程，生產者需自發性記錄生產過程並遵守安全用藥規範，政府每年進行不定期抽檢，並由第三方公正驗證；政府在生產上降低農友成本，補助驗證費、農產品檢驗費及產銷履歷環境補貼每年每公頃1萬5千元，在銷售通路上促學童營養午餐、國軍團膳及拍賣市場等優先採購或拍賣產銷履歷農產品，鼓勵更多生產者加入安全栽培行列。

「讓每一份禮品都多一分保障與心安」，林保沅說，一開始選擇以絲瓜做為驗證作物，後來發現主要客群多為購買禮盒的消費者，增加驗證百香果品項，驗證面積擴展至約1.1公頃，他認為消費者若能看到產銷履歷標章，對品質更有信心，送禮也更有保障。

百香果酸甜可口，富含維生素C、膳食纖維及抗氧化成分，具有促進腸道健康、增強免疫力、延緩老化等功效，林保沅運用公關公司經驗在社群平台進行行銷，增加農產品曝光度，百香果禮盒推出便銷售一空；今年的丹娜絲颱風造成農園嚴重災損，但林保沅並未放棄，積極復耕，預計年底將迎來黃金百香果豐收。

黃金百香果禮盒熱銷。（農糧署南區分署提供）

林保沅的百香果田區。（農糧署南區分署提供）

