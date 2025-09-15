為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗栗火車頭園區周邊遊覽車停車難 苗市規劃5格共享車格

    苗栗火車頭園區周邊遊覽車停車難，苗市所規劃「大客車/小型車」共享車格。（記者張勳騰攝）

    苗栗火車頭園區周邊遊覽車停車難，苗市所規劃「大客車/小型車」共享車格。（記者張勳騰攝）

    2025/09/15 16:09

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗火車頭園區自4月底開園後，成為熱門景點，每逢週休二日人潮不斷，惟周邊停車空間不足，尤其大型遊覽車更面臨無處可停的窘境，苗栗市公所規畫「大客車/小型車」共享車格5格，即日起到10月12日試辦，每半小時20元。苗栗市公所指出，請駕駛注意共享車格供遊覽車使用特定時段，以免10月13日正式啟用後可處600元至1200元罰鍰，試辦期間以勸導為主。

    苗栗市公所指出，苗栗火車頭園區苗栗市英才路65號周邊規畫2格，週一至週五上午9點至下午5點大客車專用，其餘時段小型車專用。苗栗縣警局側門旁縣府路1格、苗縣府第二辦公大樓「停二」停車場北側2格，週一至週五全日小型車專用，週六、週日上午9點至下午5點供大客車專用，下午5點至隔日上午9點供小型車專用。

    苗栗市公所表示，共享停車格10月13日正式啟用，一般停車格半小時收費10元，共享停車格20元，若特定時段違規停車，警方可依道路交通管理處罰條例，處600元至1200元罰鍰。

