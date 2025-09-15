盧秀燕稱「有心人士」挑撥台中垃圾大戰 綠營怒了齊轟

盧秀燕稱「有心人士」挑撥台中垃圾大戰，引發綠營怒火，圖為議會上午混亂情形。（記者黃旭磊攝）

2025/09/15 15:51

〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕台中市大里垃圾掩埋場目前暫置約38萬5185噸垃圾，市議會民進黨團召開第4屆第6次臨時會，要求市府專案報告台中市垃圾焚化量不足問題，經討論未列入議程，而台中市長盧秀燕卻在議會開議前，公開喊話「極少數有心人士就不斷喊台中市政府沒有能力處理垃圾、會造成垃圾大戰」，發言引爆綠營怒火

盧秀燕說，從我上任第一年，極少數有心人士就不斷喊台中市政府沒有能力處理垃圾、會造成垃圾大戰，可是執政6年來，「這些有心人士也喊了6年，每個議會會期、每年都有人在挑撥，但這些情形都沒有發生。」

請繼續往下閱讀...

盧秀燕稱，對於每年都有少部分有心人要炒這個議題，不曉得居心何在，事實證明也沒有發生，這種製造市民恐慌的說法已喊了6年，應該適可而止。

台中市議會民進黨團總召王立任反批道，盧市長辯稱「執政6年來，這些事都沒有發生」，但問題在於，市府將垃圾全數丟進大里掩埋場，當然不會在街道上看到垃圾成堆，這只是偷換概念，無法掩蓋垃圾爆量事實，

台中市議員張芬郁怒批，盧市長7年不願面對台中市垃圾焚化量不足缺口，完全是鴕鳥心態，大里掩埋場的垃圾山不是短時間造成，過去每個會期都質詢，市長不理會，一定要地雷引爆，市府「斷手斷腳」才要處理。

陳淑華說，盧秀燕在花公帑包裝的背後，是垃圾、是整個城市的垃圾轉移到大里掩埋場，堆置超過34萬公噸，典型甩鍋責任手法，將垃圾危機丟給下任市長，要求審計處提報監察院糾正台中市府。

台中市議員林德宇痛批，盧市長慣用的轉移話題的招式又來了，盧秀燕誣指市議員監督市府垃圾處理出現問題是「有心人士在製造恐慌」，市府無能處理台中垃圾問題是審計報告所認證，質疑難道審計處吳處長也是盧秀燕口中的有心人士嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法