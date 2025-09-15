為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄小一新生最棒開學禮 公私協力贊助英語與科學閱讀計畫

    小朋友開心獲得英語及科學教育雜誌。（記者許麗娟攝）

    小朋友開心獲得英語及科學教育雜誌。（記者許麗娟攝）

    2025/09/15 15:50

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為培養孩子的英語及科學教育，高雄市國小低年級學生今（15）日獲企業助開學禮，全市每位小一生每人1本新世代英語字典，以及小二每班1套新小牛頓科學雜誌，提供不同的學習體驗與教育資源。

    高雄市教育局自5年前開始，連結愛美語國際語文教育機構，提供高市部分國小學生新世代英語字典，3年前，董事長李宗銘更是加碼每年贈出2萬本給每一名小一新生，去年又拉了小牛頓董事長黃崇城一起，提供小二生每班1套10本的新小牛頓科學雜誌。

    今在新上國小舉辦贈書儀式，教育局長吳立森表示，感謝兩位董事長及多位關心教育的企業及學者，透過「跨世代閱讀計畫」，募集價值超過500萬元的英語字典及科學雜誌，以公私協力的合作模式贈書，讓學生自小就得培養邏輯思維與國際視野能力。

    愛美語國際語文教育董事長李宗銘表示，台灣需要更多孩子走出台灣、推廣台灣，他只是灑一把種子灑，希望能夠發芽、茁壯；小牛頓董事長黃崇城則說，愛台灣要從認識台灣開始，像是全世界只有台灣有愛玉，這些在地和科學知識，更要從小紮根。

    高雄市教育局長吳立森（中）致感謝狀給愛美語國際語文教育董事長李宗銘（左）、小牛頓董事長黃崇城（右）。（記者許麗娟攝）

    高雄市教育局長吳立森（中）致感謝狀給愛美語國際語文教育董事長李宗銘（左）、小牛頓董事長黃崇城（右）。（記者許麗娟攝）

    小朋友翻閱企業贈送的英語及科學雜誌。（記者許麗娟攝）

    小朋友翻閱企業贈送的英語及科學雜誌。（記者許麗娟攝）

    教育局攜手企業、學者公私協力，透過「跨世代閱讀計畫」，募集價值超過500萬元的英語字典及科學雜誌給全市小一、小二生。（記者許麗娟攝）

    教育局攜手企業、學者公私協力，透過「跨世代閱讀計畫」，募集價值超過500萬元的英語字典及科學雜誌給全市小一、小二生。（記者許麗娟攝）

