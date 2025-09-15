澎湖先民交通工具搖櫓大目艇 搖身一變成為婚禮要角

澎湖傳統交通工具搖櫓大目艇，搖身一變成為婚禮要角。（陳有擇提供）

2025/09/15 15:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「天上天公、地上母舅公」，依照台灣習俗母舅公是坐在婚禮主桌，顯示其地位尊貴。升格當舅公的湖西南寮社區理事長陳有擇，因被叫舅公責任重大，為了在家鄉最美麗的海灣沙灘辦婚禮，要想出什麼點子？讓婚禮配合場景與眾不同更有意義。

陳有擇看見林投沙灘旁，有久未動用的大目搖擼船，靈機一動想到可以安排搶灘進場，雖然沒有「亞果」遊艇港停泊的超跑遊艇豪華氣派，不過手搖的節能減碳也符合現代要求。

因此與林投社區理事長歐萬強聯絡，透過其協助，為堂姪女凱莉與堂姪女婿凱爾，舉行一場別出心裁的搖櫓婚禮。

這場婚禮安排別出心裁，加上旁邊的貝殼教堂及神秘南海灣的美食呼應，讓新人與親友留下深刻的印象及永恆的回憶，也讓陳有擇如釋重負，終於圓滿禮成，不負被喊舅公的重責大任，也祝福堂姪女與堂姪女婿百年好合、永結同心，而新人旅居台北，堂姪女擔任新娘秘書，對於自己終身大事如此獨一無二相當滿意。

古老的搖櫓，現在成為觀光發展體驗活動，澎管處將於10月至11月週末假日在林投沙灘舉辦5場「林投牽罟趣」免費活動。牽罟為澎湖百年傳統漁法，搖櫓佈網後，再由民眾拉繩將網具收回，漁獲由眾人平分，象徵先民團結合作與智慧。活動透過專業導覽與實作體驗，讓參與者親身感受傳統漁法的樂趣，同時傳達海洋永續理念，喚起大眾對漁村文化與生態共存的關注。

眾人協力將大目艇推下大海，由專業師傅搖櫓暢遊愛海。（陳有擇提供）

