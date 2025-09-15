超市新出「香菜馬卡龍」爆紅！ 網友試吃心得曝光

全聯新推出香菜口味的台式馬卡龍，引發網友熱議。（本報合成，擷取自我愛全聯－好物老實說/臉書）

2025/09/15 15:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖超市「全聯」近年來不斷嘗試創新商品，繼各式平價甜點後，這回也加入「香菜風潮」，推出1款香菜風味的台式馬卡龍，引發網友熱烈討論。

臉書社團「我愛全聯－好物老實說」近日有多名民眾分享，這款香菜馬卡龍1盒8入、售價49元，不少人直呼「馬卡龍也推出香菜口味了，太酷了，有沒有勇者先試試」還有人直言「我發現了一個很詭異的東西」、「對我而言是個可怕的東西，愛香菜的快去試試」，貼文隨即引來關注。

有勇於嚐鮮的消費者試吃後回饋，「其實不難吃，台式馬卡龍的fu佔了85%，吃下去3秒後，會散發出微微的香菜香，不違和、不難吃，嚐鮮可以試試」、「吃起來就鹹鹹甜甜」、「吃起來好一個若有似無的味道，就台式口味綠色馬卡龍（小西點）」。

不過，也有人說，「吃了有點失望，沒有下次了」、「看來只是噱頭」、「其實香菜系列的商品不見得好吃，洋芋片吃了個空氣」、「吃過了沒香菜味道跟原味差不多，別踩雷」。

