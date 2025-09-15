為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超市新出「香菜馬卡龍」爆紅！ 網友試吃心得曝光

    全聯新推出香菜口味的台式馬卡龍，引發網友熱議。（本報合成，擷取自我愛全聯－好物老實說/臉書）

    全聯新推出香菜口味的台式馬卡龍，引發網友熱議。（本報合成，擷取自我愛全聯－好物老實說/臉書）

    2025/09/15 15:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕連鎖超市「全聯」近年來不斷嘗試創新商品，繼各式平價甜點後，這回也加入「香菜風潮」，推出1款香菜風味的台式馬卡龍，引發網友熱烈討論。

    臉書社團「我愛全聯－好物老實說」近日有多名民眾分享，這款香菜馬卡龍1盒8入、售價49元，不少人直呼「馬卡龍也推出香菜口味了，太酷了，有沒有勇者先試試」還有人直言「我發現了一個很詭異的東西」、「對我而言是個可怕的東西，愛香菜的快去試試」，貼文隨即引來關注。

    有勇於嚐鮮的消費者試吃後回饋，「其實不難吃，台式馬卡龍的fu佔了85%，吃下去3秒後，會散發出微微的香菜香，不違和、不難吃，嚐鮮可以試試」、「吃起來就鹹鹹甜甜」、「吃起來好一個若有似無的味道，就台式口味綠色馬卡龍（小西點）」。

    不過，也有人說，「吃了有點失望，沒有下次了」、「看來只是噱頭」、「其實香菜系列的商品不見得好吃，洋芋片吃了個空氣」、「吃過了沒香菜味道跟原味差不多，別踩雷」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播