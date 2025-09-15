為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中秋複合式稽查 苗縣1產品「防腐劑」不符規定

    中秋節將至，苗縣府公布稽查結果。圖為稽查畫面。（圖由縣府衛生局提供）

    中秋節將至，苗縣府公布稽查結果。圖為稽查畫面。（圖由縣府衛生局提供）

    2025/09/15 15:10

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中秋節將至，不少民眾慶團圓會購買不少食品、飲料等過節，苗栗縣府衛生局啟動中秋複合式稽查專案，包括「中秋應景食品製造業稽查」、「中秋應景販售業稽查」及「中秋應景餐飲業稽查」專案，其中1家業者作業環境未符合規範、1件產品防腐劑不符合規定。

    苗縣府衛生局指出，針對縣內月餅製造業、烘焙業、超市、量販店、燒烤店等餐飲場所等地，進行衛生稽查共計查核25家，1家業者作業環境未符合規範，已複查改善完成；抽驗月餅及餡料、加強抽驗市售中秋月餅、餡料和烤肉食材、蔬果等，檢驗食品添加物、食品微生物、禽畜肉類中動物用藥殘留及蔬果農藥殘留等，共41件成品及半成品。檢驗結果符合規定40件，其中1件檢驗出「防腐劑」不符規定，已移請所轄衛生局後續辦理。

    衛生局局長楊文志提醒，選購食品時應留意，避免選擇顏色過於鮮豔、具刺鼻味之食品，宜選擇完整包裝、標示清楚的有效日期、內容物和製造廠商資訊，購買後應按照包裝上的保存建議進行存放，並盡快食用完畢。

