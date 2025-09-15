新光三越拚月底前復業 中市議員質疑氣爆原因迄今不明市府應說明

台中新光三越外牆鷹架已拆除。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越於今年2月13日發生氣爆釀重大傷亡停業，業者加緊整建並訂9月底重新營業，台中市議員江肇國與陳淑華質疑，氣爆原因迄今外界毫無所悉，市民對於能否安全逛街仍一頭霧水，市有責任說清楚，要求臨時會增列專案報告；但議長張清照認為，議會不是菜市場，專案報告不能說加就加，裁示市府以書面報告送給各議員。

都發局長李正偉再次強調，新光三越須依法定程序申請整棟恢復使用，經核准後方可執行，建築物恢復使用絕對會以公共安全、消費者安全等為最高原則。

江肇國今在議會指出，大家都期待新光三越復業，但事發迄今傳台中新光都要再開張了，市府竟仍未說明氣爆成因，「若爆炸原因尚未明確，市府又如何提出改善對策？改善內容是否符合安全標準」，他說，市府口口聲聲說要保障市民安全，但到現在沒有完整說明，市民如何能安心走進新光大門消費，要求市府應立即將新光三越復業的原因調查、改善措施與安全檢核納入議會專案報告，避免讓市民一頭霧水承擔風險。

張清照認為臨時會今日起召開，可列入下次大會時請市府專案報告。

但陳淑華也質疑，大家都看到台中新光三越近來外牆鷹架都已拆除，重新開張在即，因業者稱9月下旬重新營業，若等下次大會開議已9月25日，屆時再專案報告太晚，市府在此之前應先讓民眾知道相關消防安檢、公安申報等有沒有處理好，民眾進去消費到底安不安全。

張清照認為明天臨時會就將進行專案報告，今天提案太匆促，「議會不是菜市場，臨時要加就加」，裁示請市府以書面報告送給各議員。

