西半部熱爆！新北五股今飆39度 高溫TOP10排行出爐

台灣今日普遍晴朗，西半部及大台北地區出現36度以上高溫，氣象署持續發布高溫資訊警示。（圖由中央氣象署提供）

2025/09/15 14:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天受太平洋高壓及沉降影響，西半部尤其大台北地區晴朗炎熱，截至下午2點，溫度排名前3測站，分別是新北五股測站39度，三峽38.3度，台北市內湖37.3度。溫度前十名測站分布於新北市、台北市、台南市、嘉義縣市、台東縣、屏東縣。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，受太平洋高壓影響，全台普遍晴朗炎熱，加上環境為東風或東南風，西半部成為背風側，尤其大台北地區沉降作用明顯，五股測得39度高溫，中南部近山區、台東的縱谷地帶也測得36度以上高溫。

氣象署官網指出，最高溫在五股測站中午12點10分39度，新北市三峽中午12點40分38.3度，台北市內湖下午1點20分37.3度，台南市西港下午1點30分37度，嘉義縣南改義竹分場下午1點12分36.6度。

台北市社子測站下午1點測得36.4度，台東縣石寧山下午1點10分36.4度，屏東縣三地門下午2點36.3度，台南市崎頂下午1點50分36.2度，屏東縣屏科大下午1點51分36.1度，嘉義市東區下午1點40分、屏東縣春日下午2點36度。

