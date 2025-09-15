為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    最後「拼圖」！ 淡江大橋今下午3點吊裝 明日閉合節塊合龍締造新地標

    新北市淡水與八里間的跨河交通新地標「淡江大橋」，歷經多年規劃及7度流標，今（15日）工程迎來關鍵里程碑。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水與八里間的跨河交通新地標「淡江大橋」，歷經多年規劃及7度流標，今（15日）工程迎來關鍵里程碑。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/15 14:42

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水與八里間的跨河交通新地標「淡江大橋」，歷經多年規劃及7度流標，今（15日）工程迎來關鍵里程碑。最後一塊閉合節塊於上午11時自台北港啟程，下午1時30分順利抵達淡水河口，並將趁滿潮位下午3至4時展開吊裝，完成大橋最關鍵的起吊作業。屆時，明（16日）總統賴清德、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜將一同出席，見證最後一塊「閉合節塊」吊裝完成的歷史時刻。

    公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，淡江大橋最後閉合節塊原訂15日下午1時從台北港出發，因潮汐與海象變化，施工團隊提前至上午11時啟程，下午1時30分已抵達淡水河口。平台船定位、錨定約需1小時，預計滿潮時段下午3至4時進行起吊。

    鄭閔中說，閉合節塊位於近岸淺水區，必須精準吊裝，團隊會先量測鋼梁受溫度影響的變化，確認尺寸無誤後，明（16）日上午8時起進行後續作業，預計中午前完成合龍。由於閉合節塊需在兩端鋼梁間精確就位，起吊作業將謹慎處理，整體程序約需3至4小時。

    鄭閔中並說，主橋塔53個節塊已於9月9日封頂，鋼梁閉合作業完成後，仍須進行焊接、最後一對斜索施拉、橋面鋪面及附屬設施安裝。景觀燈柱最長達28公尺，安裝難度高，並須分三次調整斜索以確保結構穩定。塔吊拆除及後續工序預計明年4月完成，經車輛載重試驗、履勘及驗收後，將於明年5月12日通車。

    淡江大橋全長約920公尺，主橋橫跨450公尺寬的淡水河口，將成為世界最長的「單塔不對稱斜張橋」，同時融合藝術美學與工程技術。未來通車可減少台2線竹圍路段及關渡大橋30％交通量、縮短淡水及八里兩地產業活動及通勤距離，約節省25分鐘車程。

    淡江大橋最後一塊閉合節塊於上午11時自台北港啟程，下午1時30分順利抵達淡水河口，並將趁滿潮位下午3至4時展開吊裝，完成大橋最關鍵的起吊作業。（記者羅國嘉攝）

    淡江大橋最後一塊閉合節塊於上午11時自台北港啟程，下午1時30分順利抵達淡水河口。（記者羅國嘉攝）

