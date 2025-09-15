iPhone用戶注意！「蘋果行事曆」邀請藏釣魚詐騙陷阱

iPhone官方應用程式行事曆，示意圖。（彭博）

2025/09/15 15:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資安專家近日向全球多達18億名iPhone用戶發出警告，一種偽裝成蘋果（Apple）官方行事曆（Calendar）邀請的新型詐騙正在擴散。詐騙者透過蘋果伺服器寄送釣魚郵件，讓郵件看似「合法」，進而誘使受害者點擊連結或撥打假冒客服電話，藉此竊取資料與財產。

根據《BleepingComputer》報導，詐騙郵件通常以「購買通知」為開頭，例如假稱「您的PayPal帳戶已被扣款599美元」，並附上所謂的客服電話。若用戶信以為真回撥，將落入「回撥釣魚詐騙」陷阱，過程中詐騙者可能進一步誘導下載惡意軟體，藉此竊取金融資訊。

與以往可藉由可疑信箱判斷詐騙不同，這波攻擊的郵件地址顯示為「noreply@email.apple.com」，確實通過蘋果伺服器的驗證，導致傳統防護機制難以攔截。詐騙分子還會在行事曆邀請中夾帶釣魚資訊，進一步降低識別難度。

資安專家賈馬利克（Javvad Malik）提醒，用戶應保持警覺，凡是涉及「出乎意料的通知」、「激起情緒」或「限時壓力」的訊息，都應停下來先透過已知官方管道驗證，不要直接依照郵件或行事曆邀請行動。

此外，蘋果曾於4年前透過教學影片建議，若不慎收到此類行事曆邀請，可在行事曆app內取消訂閱可疑日曆，並刪除邀請避免後續影響，同時封鎖可疑寄件人，並刪除相關郵件。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

