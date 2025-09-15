為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    iPhone用戶注意！「蘋果行事曆」邀請藏釣魚詐騙陷阱

    iPhone官方應用程式行事曆，示意圖。（彭博）

    iPhone官方應用程式行事曆，示意圖。（彭博）

    2025/09/15 15:24

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕資安專家近日向全球多達18億名iPhone用戶發出警告，一種偽裝成蘋果（Apple）官方行事曆（Calendar）邀請的新型詐騙正在擴散。詐騙者透過蘋果伺服器寄送釣魚郵件，讓郵件看似「合法」，進而誘使受害者點擊連結或撥打假冒客服電話，藉此竊取資料與財產。

    根據《BleepingComputer》報導，詐騙郵件通常以「購買通知」為開頭，例如假稱「您的PayPal帳戶已被扣款599美元」，並附上所謂的客服電話。若用戶信以為真回撥，將落入「回撥釣魚詐騙」陷阱，過程中詐騙者可能進一步誘導下載惡意軟體，藉此竊取金融資訊。

    與以往可藉由可疑信箱判斷詐騙不同，這波攻擊的郵件地址顯示為「noreply@email.apple.com」，確實通過蘋果伺服器的驗證，導致傳統防護機制難以攔截。詐騙分子還會在行事曆邀請中夾帶釣魚資訊，進一步降低識別難度。

    資安專家賈馬利克（Javvad Malik）提醒，用戶應保持警覺，凡是涉及「出乎意料的通知」、「激起情緒」或「限時壓力」的訊息，都應停下來先透過已知官方管道驗證，不要直接依照郵件或行事曆邀請行動。

    此外，蘋果曾於4年前透過教學影片建議，若不慎收到此類行事曆邀請，可在行事曆app內取消訂閱可疑日曆，並刪除邀請避免後續影響，同時封鎖可疑寄件人，並刪除相關郵件。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播