    首頁　>　生活

    鳳小岳飾演熱血教師吳俊叡 教育部互動式敬師微電影上線

    鳳小岳（右）飾演師鐸獎得主、熱血教師吳俊叡，展現真摯陪伴的力量，教育部今年推互動式敬師微電影今日上線。（教育部提供）

    鳳小岳（右）飾演師鐸獎得主、熱血教師吳俊叡，展現真摯陪伴的力量，教育部今年推互動式敬師微電影今日上線。（教育部提供）

    2025/09/15 14:22

    〔記者林曉雲／台北報導〕9月28日教師節，教育部改編去（2025）年師鐸獎得主台南市九份子國中小老師吳俊叡的真實故事，製作拍攝敬師微電影「老師：課本沒教的人生路，我陪你走」，今（15）日上線，演員鳳小岳飾演熱血教師吳俊叡，以無比的愛與耐心陪伴一位遭逢雙親變故而離開學校的少年，展現出真摯陪伴的力量。

    教育部師藝司科長陳慧茹說，老師吳俊叡以「問題，是用來解決的」信念，面對學生輔導工作，不放棄任何一位孩子，用愛與耐心陪伴每個在懸崖邊徘徊的青春，今年微電影不同於過往單線敘事，特別設計為互動式影片，讓觀眾親自選擇結局，親身體驗老師在教育現場的抉擇與堅持。

    新生代演員鄭逸軒在片中飾演學生曾意軒，一位因遭逢雙親變故而離開學校、逐漸失去學習動力的少年，家庭的缺席，讓意軒陷入孤單與無助，對課業與人生逐漸放棄。

    吳俊叡之前在新北市安溪國中任教，他未責備學生，而是帶著「一起解決問題」的態度走進孩子的生命，在過程中，老師的腳踏車意外爆胎，成為故事的轉捩點，「不是所有問題，都能立刻處理，時間也是解決問題的環節，從解決問題延伸到陪伴與鼓勵，開啟一段真誠而深刻的對話。

