    首頁　>　生活

    估1.5萬人湧入！雲林全運會選手之夜眾星雲集 Energy、彭佳慧來了

    2025全國運動會在雲林，10月18日開幕當天將辦選手之夜，眾星雲集。（記者李文德攝）

    2025全國運動會在雲林，10月18日開幕當天將辦選手之夜，眾星雲集。（記者李文德攝）

    2025/09/15 14:22

    〔記者李文德／雲林報導〕睽違20年，2025全國運動會在雲林將於10月18日起6天在雲林盛大登場，10月18日開幕式當天將有1.5萬湧入縣立田徑場。縣府因此舉辦選手之夜，人氣天團Energy、鐵肺歌后彭佳慧等人將輪番上陣演出。縣府表示，目前初步規劃行車動線分流，盼民眾參與時也能行的方便。

    縣府教育處長邱孝文指出，全運會選手之夜將在新建完成的縣立田徑場舉行，邀請人氣天團Energy、鐵肺歌后彭佳慧、歌壇女神蘇慧倫、嘻哈雙帥高爾宣、派偉俊，新生代女團GENBLUE幻藍小熊與超人氣團體Ozone，還有歌壇漂亮寶貝陳華等接連參與。

    雲林縣長張麗善表示，這份跨世代、跨曲風的卡司組合，象徵著全運會不僅是體育盛會，更是全民共享的文化嘉年華； 邱孝文指出，預估開幕式當天將湧入1.5萬人，選手之夜初步規劃將開放民眾索票入場，相關資訊可密切注意縣府官網、臉書。

    縣府交工局長汪令堯表示，由於當天將湧入上萬人，因此與全運會籌備會交通組討論，初步規劃相關交通動線，採取兩層管制區，外圈為停車運轉區、內圈為交通管制區。管制範圍包含永興路慢車道、永興南三街、虎興東二路、站前東路等，禁止停車包含虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街、虎興南路、學府西路。

    汪令堯指出，民眾屆時能將車輛停放在P2至13停車場，此外整個虎尾高鐵特定區車行動線採用進離場分流，讓各地民眾各走不同道路，達到行車方便。此外將在P5停車場、高鐵雲林站3號出口、斗六火車站規劃接駁車，詳細交通動線會持續滾動式調整，近期將公布於官網。

    新生代女GENBLUE幻藍小熊將在10月18日選手之夜上台獻唱。（記者李文德攝）

    新生代女GENBLUE幻藍小熊將在10月18日選手之夜上台獻唱。（記者李文德攝）

    縣府公布全運會10月18日開幕當天初步規劃的的行車動線。（圖由雲林縣政府提供）

    縣府公布全運會10月18日開幕當天初步規劃的的行車動線。（圖由雲林縣政府提供）

    縣府公布全運會10月18日開幕當天初步規劃的的停車點。（圖由雲林縣政府提供）

    縣府公布全運會10月18日開幕當天初步規劃的的停車點。（圖由雲林縣政府提供）

    圖
    圖
