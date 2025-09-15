為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國高中延後至10點上課？ 新北家長憂「只會更晚睡覺」

    公共政策參與平台有民眾提案，國、高中延後至上午10點上課，以改善睡眠時間。圖為學生入校上課情形。（圖由新北教育局提供）

    公共政策參與平台有民眾提案，國、高中延後至上午10點上課，以改善睡眠時間。圖為學生入校上課情形。（圖由新北教育局提供）

    2025/09/15 14:17

    〔記者賴筱桐／新北報導〕「公共政策網路參與平台」有民眾提案，國、高中生延後上課時間至上午10點，下午4點放學，以改善學生的睡眠時間。新北市有校長認為，須研擬完整配套措施與彈性方案，取得社會共識；也有家長憂心，家長無法配合時間接送，且孩子只會更晚睡覺，打亂生活作息。

    板橋國中校長彭怡婷指出，延後上課有助於改善青少年睡眠不足問題，提升上課專注力，但延後上學不一定真的增加孩子睡眠時間，許多雙薪家庭的家長普遍在上午9點前上班，若孩子10點才到校，早上有段時間的安全和照顧成為空窗。此外，校園日常運作也要重新調整，包括課程節奏、社團活動安排及與社區資源銜接，不同社區、家庭結構差異甚大，單一作法難以全面符合需求，須有完整的政策配套、彈性方案與民意調查，讓學生受益，兼顧家長需求與學校量能。

    瑞芳國中校長許憶雯表示，提案凸顯學生或社會大眾意識抬頭，積極發聲、提出需求並維護權益，以該校所在區域，家長通常利用上班前送孩子入校後去工作；從教學面而言，國中小學生的在校作息時間有法規可循，每日排課以7節為原則，延後上課時間牽動課綱調整和課程安排，無論教育部回應為何，相信都無法滿足每個人的需求，需有穩定的共識，各校才有辦學空間。

    在國中任教的劉姓教師提到，108課綱實施後部分課程難度提高，例如國文的文言文和閱讀測驗篇幅增加，平常如果只教課本上的教材，恐難以應付考試，需找課外教材讓學生練習，若上課時間延後到10點，不僅課上不完，學生也無法在短時間內吸收和理解。

    板橋國中家長張小姐說，孩子目前7點45分到校，如果延後到8點上課還算合理，若是10點上課，無法配合她8點半的上班時間，在校學習時間扣除午餐和午休所剩不多，且孩子只會更晚睡覺，打亂生活作息。

    永和國中家長何小姐表示，讓學生有充分睡眠用意良善，但應有完整配套措施，家長接送問題是其次，延後上課但沒有延後放學，課程勢必壓縮，代表學生要花費更多時間自主學習，家長也要付出更多心力督促課業，國中是義務教育，當學校給的資源越來越少，學生的學習權益將受損。

    熱門推播