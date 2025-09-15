為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄寶山部落「哈娜谷原生野山茶」 摘下世界綠茶賽雙金

    高雄市桃源區寶山部落哈娜谷原生野山茶工坊出品的「晨曦山橙茶」，榮獲2025世界綠茶大賽金獎。（茂管處提供）

    高雄市桃源區寶山部落哈娜谷原生野山茶工坊出品的「晨曦山橙茶」，榮獲2025世界綠茶大賽金獎。（茂管處提供）

    2025/09/15 14:08

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市桃源區寶山部落「哈娜谷原生野山茶工坊」出品的「晨曦山橙茶」與「原野山綠茶」，一舉摘下2025世界綠茶大賽雙金獎，在國際舞台大放異彩。

    哈娜谷原生野山茶工坊茶葉，源自桃源寶山部落的獨特風土，高海拔、雲霧繚繞，得天獨厚的地理環境孕育出珍貴的台灣原生種山茶，此次獲獎的晨曦山橙茶和原野山綠茶，正是部落族人悉心培植的結晶，其豐富層次與獨特香氣，深受評審高度讚賞。

    茂林國家風景區管理處代理處長鄭偉宏表示，這是高雄原鄉二度獲得國際茶葉獎項的肯定，茂管處去年協助拿普原生有機茶園榮獲「比利時國際風味評鑑獎」的「絕佳風味二星獎章」，今年再添世界綠茶大賽雙金獎殊榮，證明長期輔導的成效，此次獲獎更有助於在地茶產業國際化，吸引更多消費者認識，並品嚐來自台灣高山的原生野山茶。

    高雄市桃源區寶山部落哈娜谷原生野山茶工坊出品的「原野山綠茶」，榮獲2025世界綠茶大賽金獎。（茂管處提供）

    高雄市桃源區寶山部落哈娜谷原生野山茶工坊出品的「原野山綠茶」，榮獲2025世界綠茶大賽金獎。（茂管處提供）

    晨曦山橙茶茶湯橙色清透。（茂管處提供）

    晨曦山橙茶茶湯橙色清透。（茂管處提供）

    哈娜谷原生野山茶工坊此次獲獎的晨曦山橙茶和原野山綠茶，是寶山部落族人悉心培植的結晶。（茂管處提供）

    哈娜谷原生野山茶工坊此次獲獎的晨曦山橙茶和原野山綠茶，是寶山部落族人悉心培植的結晶。（茂管處提供）

    圖
    圖
