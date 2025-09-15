屏縣加碼補助香蕉防風支柱 每支最高200元

屏東縣擴大補助香蕉防風支柱。（記者葉永騫攝）

2025/09/15 13:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕種香蕉最怕遇颱風，如果沒有設置香蕉防風支柱來抗風，很容易颱風過後損失慘重，今年屏東縣香蕉受損面積高達2000多公頃，農業部農糧署公告針對受災產銷履歷或有機驗證香蕉的農民，給予防風支柱的專案補助，補助1/2，屏東縣政府今天宣布再加碼補助1/3，也就是最高每支補助200元，全力支持屏東蕉農強化香蕉生產韌性，促進香蕉品質優質及產量穩定，提升產業競爭力。

屏東縣長周春米表示，屏東香蕉種植面積共計4082公頃，年產量約10萬336公噸，平均每公頃可種1700至2000株，產量占全台之冠，種植鄉鎮遍布全屏東，內埔、南州、新園、潮州、竹田、高樹、里港、鹽埔等鄉鎮，為外銷日本的主力，今年颱風及大雨造成香蕉受損2000多公頃，她去勘災時就明顯發現，有設置香蕉防風支柱的受損就少，沒有防風支柱的蕉園則是香蕉倒成一片，因此向農業部反映，農業部公告「114年農業天然災害農業部專案補助香蕉復耕作業程序」，取得114年農業天然災害證明文件之香蕉農友，且受災土地須取得產銷履歷或有機驗證，可請領補助之防風支柱為錏管（鍍鋅）及鋁鋅管（附帶防鏽烤漆），自即日起至本年10月31日止向受災土地所在地農會申請。

迦登果菜生合作社理事主席陳卉蓁說，一根錏管要240至300元，一千株香蕉就要20幾萬元，農民沒有錢買錏管，為了省錢就買竹竿，但是數量不足也容易壞掉，現在政府補助錏管對農民的幫助很大。

屏東縣加碼補助農民香蕉防風支柱，每支最高200元。（記者葉永騫攝）

香蕉防風支柱加碼補助，讓農民感受到政府的關心。（記者葉永騫攝）

