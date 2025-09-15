麻豆魚塭、副產石灰棄置案 南市府：絕非毫無作為

麻豆場區清理作業。（圖由台南市政府提供）

2025/09/15 13:56

〔記者王姝琇／台南報導〕針對麻豆魚塭、副產石灰棄置案，南市府今表示，副產石灰棄置案歷經10年纏訟，市府勝訴後立即啟動土資場麻豆區副產石灰清理，累計開罰逾7472萬元，清理麻豆區約3.3萬噸副產石灰，強調絕非毫無作為。

南市府今召開記者會由環保局副局長陳幸芬針對麻豆魚塭、副產石灰棄置案進行說明並提出三大重點，第一，副產石灰棄置案歷經10年纏訟，訴訟期間南市府無法展開清除工作；第二，南市府在2023年6月官司勝訴後，即積極展開作為，啟動土資場麻豆區副產石灰清理，並針對副產石灰回填魚塭一案重啟調查、蒐集事證移送地檢署；第三，目前針對副產石灰以產品之名非法棄置於2家土資場一案，南市府已累計開罰逾7472萬元，並已清理麻豆區約3.3萬公噸副產石灰。

請繼續往下閱讀...

南市府發言人田玲瑚指出，市府對任何形式的非法傾倒或環境破壞零容忍，將全程監督清理進度，依法追究責任人，還給市民乾淨安全的生活環境，對於廢棄物棄置案件一律嚴正面對，依法究責，並要求污染者落實清理復原。

陳幸芬表示，麻豆魚塭廢棄物棄置案去年底經台南社大環境小組於「環檢警結盟會議」提出後，市府即加速重啟調查。今年1月16日完成現場勘查，4月9日會同農業局及地政局現場開挖採樣，共檢測8點，結果均屬「一般事業廢棄物」。惟行為涉及違反《廢棄物清理法》，環保局已於6月將全案移送台南地檢署偵辦，並要求責任人立即進行清理復原工作。

另有台○石化將逾5萬公噸副產石灰以產品之名非法棄置於台南轄內，環保局於2013年即查獲，並依法裁處並累計罰鍰逾7472萬元。台○石化不服提起行政訴訟，歷經10年纏訟，最高行政法院於2023年6月最終判決市府勝訴，確認該公司確有改善義務。在判決定讞後，環保局積極推動善後，邀集台○石化及地主召開協商會議，同意展開清理。

去年9月初已啟動麻豆區副產石灰清理，已清理完成約3.3萬公噸責任量，待進一步驗證；左鎮區部分將於行政程序完備後隨即推動，並要求責任人全程配合清理作業。

環保局強調，裁罰只是手段，目的在於督促污染行為人善盡環境復原責任。市府將持續加速調查、依法送辦並嚴密監督後續復原，堅守環境正義，絕不允許任何人因圖利而犧牲環境與市民健康。

台南市環保局副局長陳幸芬針對麻豆魚塭、副產石灰棄置案進行說明。（圖由台南市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法