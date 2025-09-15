為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    班班有石斑 「澎湖優鮮」1162公斤進入縣內校園

    澎湖縣長陳光復致贈澎湖優鮮，給文澳國小校長洪宏賢代表接受。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/15 13:41

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕班班有石斑政策續推！今（15）日澎湖縣政府在文澳國小舉行「澎湖優鮮水產品供應學校午餐食材」捐贈儀式，將1162公斤的高品質龍膽石斑無刺魚排提供給全縣國中小學校作為營養午餐食材。澎湖縣長陳光復、農漁局長陳高樑、教育處長林長安、工商發展投資策進會總幹事張豪澤、文澳國小校長洪宏賢出席見證，表達對學童飲食健康的關心。

    陳光復表示，澎湖縣府除了推動全縣國中小營養午餐免費，並將每月700元提高為1000元外，更積極向中央爭取經費，將「澎湖優鮮」標章認證的優質水產品加入學校午餐菜單中。1162公斤每學期可享用2次，約花140多萬元，陳光復為學子請命，增加1次約70多萬元。

    「澎湖優鮮」是澎湖縣政府推動的在地優質水產品標章，結合新鮮水產與溯源條碼制度，讓食材來源清楚透明。這次捐贈的龍膽石斑魚排，從加工處理、包裝到運送進校園的每個環節，皆經過嚴格品管與安全把關，確保每位學童吃得安全、吃得健康，也讓家長更放心。

    澎湖縣政府農漁局表示，「澎湖優鮮」認證的水產品是澎湖縣在地生產，且經過農漁局每年不定期前往養殖場採樣水產品，進行動物用藥和重金屬檢驗合格者；「溯源水產品追溯條碼」認證的水產品是消費者可透過產品標示之追溯條碼進到農業部漁業署的水產品生產追溯查詢系統查詢生產資訊者，水產品經雙認證，讓學童可以吃得安心。

    班班有石斑，每學期可吃到二次魚，陳光復爭取加碼第三次機會。（記者劉禹慶攝）

    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

