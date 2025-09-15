為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國高中延至10點上課 雲林老師、家長多反對

    「公共政策網路參與平台」近日有民眾提案國高中上課時間延後至上午10點，多數家長及老師都反對，圖為斗六國中學生上學情景。（資料照，記者黃淑莉攝）

    「公共政策網路參與平台」近日有民眾提案國高中上課時間延後至上午10點，多數家長及老師都反對，圖為斗六國中學生上學情景。（資料照，記者黃淑莉攝）

    2025/09/15 13:34

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕「公共政策網路參與平台」近日有民眾提案國高中上課時間延後至上午10點，且全面移除非必要課程，下午4點就下課，超過萬人附議。對此，雲林縣國中校長、老師及家長幾乎都反對，反對理由是睡眠不足是因太晚睡覺，延後到10點上課睡眠也不一定就比較足夠，甚至有家長聽到直言，延後上課家長上班怎麼辦，不要亂了。

    斗六市石榴國中校長林俊賢指出，他當然反對，因為這樣的訴求在整個國高中課程架構沒有調整前，這樣的訴求基本上做不到，除非教育部把國高中的課程做大幅修剪，否則10點上班4點放學，一週就要少10堂課，可能影響老師員額編制等問題，茲事體大。

    林俊賢語重心長說，對孩子的訴求不能無限上綱的妥協，教育應該要有一些理念、理想的堅持，延後到10點上課，可能晚上玩電玩、上網聊天更長，應該做更詳細調查及配套要來討論。

    位處偏鄉的雲林縣東勢國中校長洪肇斌表示，孩子在家生活作息正常，不過度使用手機、電腦，該睡覺時間準時睡覺，一日之計在於晨，晨間時間學最好時光，上學時間往後延對孩子學習恐怕是負面，對於提案予以尊重，但學校作息茲事體大，晨間學習還是最棒的。

    雲林縣海線一所國中黃姓老師說，晚上學孩子只會更晚睡覺，絕對不會改善睡不飽問題，最後變成日夜顛倒，一點意義都沒有；在大校任教的丁姓老師表示，晨間還是學習最好時間，延後到10點孩子可能會更晚睡。

    雲林縣詹姓家長表示，他贊成早上上課時間從現在7點半延後到8點，但夫妻都是上班族8點要上班，反對延後到10點，學生上課應該配合家長上班作息比較適合，接送比較方便。

    黃姓家長說，延後到10點上課家長怎麼接送，不要亂了。

