    首頁　>　生活

    高雄幸福巴士運輸涵蓋率達100％ 榮獲金運獎成高齡友善典範

    高雄幸福巴士運輸涵蓋率達100%，榮獲金運獎成高齡友善典範。（圖由交通局提供）

    高雄幸福巴士運輸涵蓋率達100%，榮獲金運獎成高齡友善典範。（圖由交通局提供）

    2025/09/15 13:33

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄俗稱「公車式小黃」的幸福巴士，推展達47條路線，行駛34個行政區，突破26萬搭乘人次，補足旗美地區公共運輸服務缺口，交通局今（15）日宣布提升運輸涵蓋率達100%。

    交通局表示，高雄幸福巴士今年也榮獲交通部公路局「2025幸福巴士金運獎-傑出獎項」的殊榮，特別感謝在地單位及司機的投入及偏鄉民眾的支持。

    高市偏鄉地廣人稀，居住分散，公車行駛主要幹道，無法深入每個鄰里，為提升公共運輸服務範圍，交通局自10多年前闢駛公車式小黃，以小黃取代公車深入巷道，隨招隨停讓民眾就近上下車，前年啟用幸福巴士，提供點對點彈性預約服務，打破時間及空間限制，提升公共運輸涵蓋率達100%，解決偏鄉民眾行的問題。

    交通局統計，幸福巴士於美濃、杉林、六龜、內門、甲仙及茂林等區提供服務，迄今已突破26萬搭乘人次，特別是長輩族群使用比例高達75%，已成為高齡友善交通典範，114年底並將擴及至桃源及那瑪夏區，達成偏鄉交通平權目標。

    獲獎的六龜區幸福巴士營運業者福田協會理事長董家宏表示，偏鄉多為高齡與獨居人口，許多長者為不想麻煩子女，選擇減少外出，幸福巴士不僅改善交通問題，更讓長者願意走出家門，在農忙時節，學童也不必獨自步行回家，讓回家的路更安全。

    幸福巴士可透過區公所、社區關懷據點、醫療院所、學校等單位協助預約，也可直接撥打客服專線0800-660-696加入官方LINE帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。

    

    

