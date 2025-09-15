中市中清路三段「像騎在洗衣板上」 公路局將花3500萬刨鋪

台中市大雅區中清路三段路面龜裂坑洞，危及用路人安全。（記者歐素美攝）

2025/09/15 13:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市中清路三段因貨運重車長期輾壓，導致路面坑洞、龜裂嚴重，許多機車族抱怨「就像騎在洗衣板上」，立委楊瓊瓔爭取交通部公路局投入3500萬元經費，中清路三段民生路口至511巷將進行全面刨鋪翻修，預計農曆年前完工，讓行車更安全舒適。

楊瓊瓔今天偕同市議員吳呈賢、吳建德等，共同會勘「台1乙線OK~2K（中清路三段民生路口至中清路三段511巷）路面改善工程」。

公路局台中工務段長陳俊彰表示，該工程全長約2公里，涵蓋雙向車道，將採夜間施工，以降低交通衝擊，預計10月初完成發包、12月進場施工，工期約2個月，完工後將大幅提升交通安全與行車品質。

文雅里長劉亦銘表示，中清路三段是大雅區對外門面，大型賣場、連鎖餐飲聚集，且通往國1交流道，車流量龐大，長年被大車輾壓導致路面凹凸不平，許多機車族抱怨「就像騎在洗衣板上」，怨聲載道。

大雅里長李玲珍、四德里長呂啟勳則建議，除了翻修路面，應同步增設車道及路口反光鏡，以紓解小型工業區車流及保障用路人安全。

吳呈賢則建議中清路路口的左轉專用道，調整為直行、左轉混合車道，以免尖峰時段回堵，讓車流更為順暢。

楊瓊瓔表示，中清路三段將進行全面刨鋪工程，期待農曆年前完工，讓大家過年時都能享有更平順的行車環境。

立委楊瓊瓔邀相關單位會勘，並爭取中央補助全面重鋪改善大雅區中清路三段路面。（記者歐素美攝）

台中市大雅區中清路三段路面，將全面重鋪改善。（記者歐素美攝）

台中市大雅區中清路三段路面龜裂有坑洞。（記者歐素美攝）

