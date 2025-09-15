為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全國首座！3.18億元打造 竹東全民運動館落成

    全國第一座全民運動館，今天在新竹縣竹東鎮落成啟用。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/15 13:26

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕運動部9日甫成立，斥資3.18億元興建、全國第一座啟用的全民運動館，歷時兩年興建，今天就在新竹縣竹東鎮落成，全民運動署長房瑞文代表部長李洋出席，與新竹縣長楊文科、立委林思銘、徐欣瑩等人，共同見證溪南地區室內運動殿堂開幕，期提供竹東及關西、北埔、橫山、五峰等周邊鄉鎮便利完善的運動環境。

    竹東全民運動館啟用典禮，今天上午10點由竹東國中跆拳社帶來充滿力與美的「跆拳舞蹈」揭開序幕，竹東鎮長郭遠彰與各級民意代表和里長等參與。楊文科表示，新竹縣運動人口達到80％、常規運動人口則有30％，在竹東全民運動館啟用後，不僅便利竹東鎮民，鄰近鄉鎮民眾也都受惠，館內設施豐富，還有綜合運動場可打匹克球，一樓空間也可作為社區開會使用。

    房瑞文表示，全民運動館政策是2021年配合前瞻基礎建設，於全國核定20座全民運動館，竹東為第一間落成啟用，展現竹縣府的工程執行效率。期望能在全民運動館成立運動俱樂部，並配合全民運動署政策，推動科技體適能檢測，鄉親於運動前，先透過科技體適能了解肌力、柔軟度、心肺等狀況，再以AI大數據開立運動建議處方，促進民眾運動、常保健康。

    縣府教育局表示，竹東全民運動館獲運動部補助1億元，縣府自籌2.18億元，總計投入3.18億元興建，自2023年8月動土至今，歷經600多個日子的努力，克服颱風與地震挑戰，終於順利完工。

    竹東全運館自8月29日至9月11日舉辦試營運，提供民眾免費體驗。場館為地下1層、地上4層，總樓地板面積逾5400平方公尺，規劃有綜合球場、健身房、桌球室、韻律及瑜珈教室、壁球場、TRX教室等多元空間，鄰近竹東鎮立游泳池及台大生醫醫院竹東院區，提供竹東及關西、北埔、橫山、五峰等周邊鄉鎮約12萬人便利完善的運動環境。

    楊文科表示，縣府持續挹注資源，近年完成竹北國民運動中心、王爺壟運動公園，竹東全民運動館的落成更具里程碑意義。接下來湖口和北埔全民樂活館也將動工，逐步建構全縣的運動設施網絡。

