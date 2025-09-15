北跑道11月夜間歲修 桃機：不會影響航班起降及營運

桃園機場11月將利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對北跑道進行歲修維護作業。（桃機公司提供）

2025/09/15 12:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場每天平均起降約700架次、服務13萬人次。為維護跑道品質，桃機公司11月份將進行北跑道歲修，利用既有夜間例行巡檢維護時段進行，預計需10個工作天。桃機公司表示，已規劃應變措施，不影響機場營運及航班起降。

桃機航班起降頻率高，為維持營運品質，桃機公司針對跑道進行歲修維護作業。北跑道歲修期間，桃機採單跑道運作，由南跑道承接航班起降。

桃機表示，北跑道歲修採「不另行增加跑道關閉時間」施工方案，利用既有夜間例行跑道巡檢、維護作業時段歲修。凌晨1時至上午6時30分將跑道單雙日輪流關閉，每天約5.5小時，預計需要10個工作天；已針對各項應變做好規劃，確保不影響機場營運及航班起降。

桃機公司表示，先前邀集相關單位多次開會討論，並於7月21日邀集民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者等機場作業單位參加施工方案說明會，逐一檢視近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運的各項應變方案。

