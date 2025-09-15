為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北跑道11月夜間歲修 桃機：不會影響航班起降及營運

    桃園機場11月將利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對北跑道進行歲修維護作業。（桃機公司提供）

    桃園機場11月將利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對北跑道進行歲修維護作業。（桃機公司提供）

    2025/09/15 12:57

    〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場每天平均起降約700架次、服務13萬人次。為維護跑道品質，桃機公司11月份將進行北跑道歲修，利用既有夜間例行巡檢維護時段進行，預計需10個工作天。桃機公司表示，已規劃應變措施，不影響機場營運及航班起降。

    桃機航班起降頻率高，為維持營運品質，桃機公司針對跑道進行歲修維護作業。北跑道歲修期間，桃機採單跑道運作，由南跑道承接航班起降。

    桃機表示，北跑道歲修採「不另行增加跑道關閉時間」施工方案，利用既有夜間例行跑道巡檢、維護作業時段歲修。凌晨1時至上午6時30分將跑道單雙日輪流關閉，每天約5.5小時，預計需要10個工作天；已針對各項應變做好規劃，確保不影響機場營運及航班起降。

    桃機公司表示，先前邀集相關單位多次開會討論，並於7月21日邀集民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者等機場作業單位參加施工方案說明會，逐一檢視近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運的各項應變方案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播