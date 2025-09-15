為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公館圓環動工首上班日未見大塞 改搭捷運增1100餘人次

    公館圓環上午車流。（記者董冠怡攝）

    公館圓環上午車流。（記者董冠怡攝）

    2025/09/15 12:45

    〔記者董冠怡／台北報導〕配合公館圓環施工，台北捷運公司從13日起至10月31日，推出捷運優惠措施。今天是動工後第1個上班、上課日，並未出現大幅塞車情況，副市長李四川說，沒有塞車除了針對公車祭出綠燈早開、遲閉等因應措施，主要還是感謝市民配合政策改道，或是改搭捷運通勤；交通局說，替代橋梁永福橋、中正橋車多但未大塞車。北捷表示，整體疏運狀況良好，從清晨6點至早上9點使用悠遊卡等電子票證進入捷運車站，比往常增加約1100餘人次。

    交工處、公運處指出，上班、上課首日交通狀況「尚符預期」，透過上、下游路口公車專用道與一般車道號誌時相分離，公車仍可維持先行，原站位停靠且無減班，網路社群流傳公車減班訊息為不實謠言，已向市警局報案並將究責。

    此外，即起至10月31日前，從捷運新店線（綠線）的新店、新店區公所、小碧潭、七張、大坪林、景美、萬隆進站或出站，可享3成車資回饋金。北捷統計，清晨6點至早上9點進入捷運站，而且進出站一端為上述七站的運量，約為4萬6000人次，較9月同日型增1100餘人次，1萬7000人次符合領取回饋金資格。

    記者詢問，原本工期為65天，李四川13日曾說按照目前進度，可縮短至1個月，那麼捷運優惠措施會否隨著提早完工而提前結束？北捷回應，目前依照現有規劃，至10月底結束。

    公館圓環周邊車流監控。（市府提供）

    公館圓環周邊車流監控。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播