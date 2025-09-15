公館圓環動工首上班日未見大塞 改搭捷運增1100餘人次

公館圓環上午車流。（記者董冠怡攝）

2025/09/15 12:45

〔記者董冠怡／台北報導〕配合公館圓環施工，台北捷運公司從13日起至10月31日，推出捷運優惠措施。今天是動工後第1個上班、上課日，並未出現大幅塞車情況，副市長李四川說，沒有塞車除了針對公車祭出綠燈早開、遲閉等因應措施，主要還是感謝市民配合政策改道，或是改搭捷運通勤；交通局說，替代橋梁永福橋、中正橋車多但未大塞車。北捷表示，整體疏運狀況良好，從清晨6點至早上9點使用悠遊卡等電子票證進入捷運車站，比往常增加約1100餘人次。

交工處、公運處指出，上班、上課首日交通狀況「尚符預期」，透過上、下游路口公車專用道與一般車道號誌時相分離，公車仍可維持先行，原站位停靠且無減班，網路社群流傳公車減班訊息為不實謠言，已向市警局報案並將究責。

此外，即起至10月31日前，從捷運新店線（綠線）的新店、新店區公所、小碧潭、七張、大坪林、景美、萬隆進站或出站，可享3成車資回饋金。北捷統計，清晨6點至早上9點進入捷運站，而且進出站一端為上述七站的運量，約為4萬6000人次，較9月同日型增1100餘人次，1萬7000人次符合領取回饋金資格。

記者詢問，原本工期為65天，李四川13日曾說按照目前進度，可縮短至1個月，那麼捷運優惠措施會否隨著提早完工而提前結束？北捷回應，目前依照現有規劃，至10月底結束。

公館圓環周邊車流監控。（市府提供）

