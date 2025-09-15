公館圓環封填地下道首個上班日順暢 苗博雅：疏導人力多到不可思議

苗博雅表示，今天在公館圓環現場指揮的人力，多到不可思議。（記者何玉華攝）

2025/09/15 12:32

〔記者何玉華／台北報導〕今（15）天是公館圓環公車專用地下道填平動工後首個上班日，交通狀況沒有出現預期的壅塞，市府認為整體交通狀況在可控範圍內；出席填平前夕守環行動的社會民主黨議員苗博雅受訪表示，之前說公館圓環是交通瓶頸，現在卻說施工時間真的好順暢，完全違反常識；最大爭議點是「為什麼不保留公車地下道？」

苗博雅說，大多數的民眾都是有常識的，今天有些風向已經吹捧到說施工時比沒施工順暢，那就很奇怪了，之前市府一直說，公館圓環是交通瓶頸，現在卻說施工的時間真的好順暢，難道施工是交通壅塞的解藥嗎？交通黑暗期被市府說成是光明期，這是完全違反常識。

她說，回歸到交通原理來說，施工期間最主要的疏導方式有三種，第一是增加在現場指揮的人力，今天在現場可以看到人力多到不可思議；第二是是調整號誌的秒數，據她所知，今天有延長羅斯福路南北向的秒數，這樣是把成本丟給福和橋跟基隆路東西向車輛來承擔；最後一個方式就是改道，把車流放到其他路去塞，就像今天辛亥路上就有很多改道的車潮。

苗博雅強調，拆除公館圓環最大的爭議一直是「為什麼不保留公車地下道？」過去市府回應拆圓環保留公車專用地下道的說詞是，「會有交通黑暗期，市民無法接受」，現在市府要說交通黑暗期不存在，那當時為什麼不考量採拆圓環保留地下道的方式呢？

苗博雅表示，市府的說法一直在變，不變的是一直在擦脂抹粉，拒絕參考任何其他的方案，只以三月份欠缺任何討論早已拍板定案的方案為主；她認為，這樣的決策模式也許可以撐得了一時，但這種單向、上對下直接做決策，不聆聽不同方案的決策風格延續的話，擔心有一天會鑄成大錯。

公館圓環封填地下道後首個上班日，現場指揮人力不少。（記者董冠怡攝）

