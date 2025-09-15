為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公館圓環封填地下道首個上班日順暢 苗博雅：疏導人力多到不可思議

    苗博雅表示，今天在公館圓環現場指揮的人力，多到不可思議。（記者何玉華攝）

    苗博雅表示，今天在公館圓環現場指揮的人力，多到不可思議。（記者何玉華攝）

    2025/09/15 12:32

    〔記者何玉華／台北報導〕今（15）天是公館圓環公車專用地下道填平動工後首個上班日，交通狀況沒有出現預期的壅塞，市府認為整體交通狀況在可控範圍內；出席填平前夕守環行動的社會民主黨議員苗博雅受訪表示，之前說公館圓環是交通瓶頸，現在卻說施工時間真的好順暢，完全違反常識；最大爭議點是「為什麼不保留公車地下道？」

    苗博雅說，大多數的民眾都是有常識的，今天有些風向已經吹捧到說施工時比沒施工順暢，那就很奇怪了，之前市府一直說，公館圓環是交通瓶頸，現在卻說施工的時間真的好順暢，難道施工是交通壅塞的解藥嗎？交通黑暗期被市府說成是光明期，這是完全違反常識。

    她說，回歸到交通原理來說，施工期間最主要的疏導方式有三種，第一是增加在現場指揮的人力，今天在現場可以看到人力多到不可思議；第二是是調整號誌的秒數，據她所知，今天有延長羅斯福路南北向的秒數，這樣是把成本丟給福和橋跟基隆路東西向車輛來承擔；最後一個方式就是改道，把車流放到其他路去塞，就像今天辛亥路上就有很多改道的車潮。

    苗博雅強調，拆除公館圓環最大的爭議一直是「為什麼不保留公車地下道？」過去市府回應拆圓環保留公車專用地下道的說詞是，「會有交通黑暗期，市民無法接受」，現在市府要說交通黑暗期不存在，那當時為什麼不考量採拆圓環保留地下道的方式呢？

    苗博雅表示，市府的說法一直在變，不變的是一直在擦脂抹粉，拒絕參考任何其他的方案，只以三月份欠缺任何討論早已拍板定案的方案為主；她認為，這樣的決策模式也許可以撐得了一時，但這種單向、上對下直接做決策，不聆聽不同方案的決策風格延續的話，擔心有一天會鑄成大錯。

    公館圓環封填地下道後首個上班日，現場指揮人力不少。（記者董冠怡攝）

    公館圓環封填地下道後首個上班日，現場指揮人力不少。（記者董冠怡攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播