教師節、中秋及國慶連假接力登場 桃機運量逾195萬人次

教師節、中秋節及國慶日連假，桃園機場總計規畫15天疏運，運量預估逾195萬人次。（桃機公司提供）

2025/09/15 12:34

〔記者蔡昀容／台北報導〕教師節、中秋節及國慶日3波連續假期接力登場，桃園機場公司今（15日）表示，疏運期間總計15天，旅運量預估突破195萬人次。提醒民眾提早3小時抵達機場，善用智慧化服務，加速報到與通關效率。

桃機連假疏運，教師節規劃9月26日至30日共5天，中秋節為10月3日至7日共5天，國慶日為10月9日至13日共5天，累計15天。教師節連假預估總運量逾63萬人次，日均約12.7萬人次、航班約726架次；中秋節連假總運量逾64萬人次，日均約12.9萬人次、航班約728架次；國慶連假總運量逾67萬人次，日均約13.4萬人次、航班約730架次。

桃機分析，前兩波連假因中秋返鄉團聚旅客，抵達略高於出發人數，也因假期較長，達到分散疏運效果，避免旅客過度集中；國慶連假預估前期出發多於抵達，收假日則相反，抵達旅客可能高於出發旅客近2萬人。

桃機提醒旅客，善用智慧化服務、搭乘大眾運輸工具、遵照行李「四不原則」、留意行動電源規定、減少安檢複查以及出國前確認護照效期，確保行程安全順暢。詳情上桃機官網查詢。

另外，10月1日起外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card，TWAC），抵達前三天即可上線填寫，桃機官網首頁即有「網路填寫入國登記表」連結，連至內政部移民署網頁，有中英日韓等7國語言供選擇。

