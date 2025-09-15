參山處推峨眉十二寮「時光村」 獲亞太暨台灣永續行動獎雙銀肯定

峨眉湖畔茶席雅聚，共品東方美人茶香。（參山管理處提供）

2025/09/15 12:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全世界積極推動綠色永續觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處以推動獅頭山轄區「峨眉時光 永續共享」案例 ，透過「共享、共生、共好」的理念，將新竹峨眉的十二寮打造成一個充滿人文關懷與生態價值的永續生態村，榮獲2025「亞太永續行動獎」及「台灣永續行動獎」雙料銀獎殊榮的肯定。

峨眉鄉十二寮近年面臨人口老化與年輕人外移的問題，是新竹縣人口老化程度最高的行政區域之一，全鄉多達9成在層巒疊嶂的群山覆蓋下，擁有峨眉湖、天恩彌勒佛院、十二寮古道、大小埤塘等觀光資源，純樸幽靜同時保有人情味，致力於實踐禮物經濟，期望創造「付出即禮物」的共享生活圈。

請繼續往下閱讀...

參山處長曹忠猷說，參山處以峨眉十二寮「時光村」品牌推動永續生態村，藉由輔導及陪伴，致力朝向區域永續經營的願景邁進。經濟面以新觀光價值轉型、在地產業加值升級加乘地方收益；環境面以生態友善工程減少環境負面衝擊；社會文化面著力推動綠色旅遊，讓旅客認識學習尊重土地與文化，並促進旅遊活動與社區文化間的和諧共存。

曹忠猷指出，這個獎項屬於所有默默付出的居民與合作夥伴。未來參山處將以峨眉十二寮為永續觀光據點，持續深化與產官學界及社區的合作，並將成功經驗複製到其他觀光地區，持續推廣永續生活圈，讓台灣的觀光產業邁向更具人文與環境關懷的永續之路。

為行銷峨眉並串聯十二寮觀光，參山處除持續建設峨眉湖環湖步道，預計於2026年完成「真、善、美」近4公里的迴圈環湖步道整體串連；也連續2年於細茅埔吊橋旁環湖平台舉辦「峨眉湖上茶席」，行銷峨眉湖風光與在地知名農產－東方美人茶，今年峨眉湖上茶席預計於10月中下旬辦理，報名訊息請關注「參山國家風景區管理處」FB粉專。

輔導在地社區融合在地文化設計，打造社區品牌新價值。（參山管理處提供）

參山處攜手地方產業，共創永續發展新契機。（參山管理處提供）

交通部觀光署參山國家風景區管理處榮獲2025「亞太永續行動獎」及「台灣永續行動獎」。（參山管理處提供）

峨眉湖畔燈影搖曳，伴茶香共賞夜色詩境。（參山管理處提供）

