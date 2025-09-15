赴泰攜手人氣樂團、網紅 台南推廣國際觀光

駐泰代表處藍夏禮大使至台南攤位推廣觀光。（圖由南市觀旅局提供）

2025/09/15 12:31

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局赴泰國參與由台灣觀光協會主辦的觀光推廣活動，曼谷場台灣旅展台南展館呈現古都意象、特色美食、農特產伴手禮等，吸引民眾參與；緊接於清邁舉辦B2B業者媒合會，展現台南觀光國際競爭力。

泰國旅展於12至14日在曼谷Emsphere盛大登場，台南展館以「Truly Tainan」作為國際觀光城市品牌定位，透過充滿喜氣的紅色設計營造熱情氛圍，除準備台南文化、美食、散步路線、影劇、農特產等近20種觀光摺頁，向泰國民眾介紹台南的觀光特色，亦鎖定泰國旅客喜好，展示媽祖賜福、月老知我心軟糖等台南限定伴手禮，展現古都特色及廟宇文化。

觀旅局長林國華表示，本次特邀泰國知名旅遊網紅Ratto家雯現身，以泰國民眾熟悉的語言與視角介紹台南在地美食、文化與觀光活動，另泰國人氣樂團「No one else」也至現場表演並宣傳台南觀光，強化年輕族群的連結，擴大宣傳效益。

另將於16日在清邁舉行的B2B業者媒合會，將有逾百位當地業者共襄盛舉。南市府安排以簡報、摺頁及特色伴手禮，呈現「必遊台南」的豐富資源，透過媒合交流推動以台南為核心的旅遊產品，強化在泰國旅遊市場的能見度與合作機會。

林國華補充說明，泰國市場疫後展現強勁動能，來台旅遊需求持續攀升。此次推廣活動不僅能直接觸及消費端，更能深化業界合作。未來將持續攜手觀光協會與國內外夥伴，共同推廣「最真實的台灣」魅力，吸引更多泰國旅客走進台南。

市長黃偉哲表示，泰國旅客以體驗型旅遊為主，特別偏好美食、歷史文化與購物娛樂。台南不僅擁有深厚的文化底蘊與知名小吃，更展現融合傳統與創新的城市風貌，正好契合泰國遊客的喜好。此次推廣活動不僅回應疫後市場趨勢，更彰顯台南在國際市場的高度潛力。

泰國熱門樂團「No one else」宣傳台南觀光。（圖由南市觀旅局提供））

民眾至台南攤位參加互動活動拿小禮品。（圖由南市觀旅局提供）

