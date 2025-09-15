森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫 林保署啟動

林保署啟動「森林生態旅遊導覽人員培力認證計畫」，供旅遊從業人員、有興趣民眾線上學習，並推出金、銀、銅級3級認證制度。（記者黃宜靜攝）

2025/09/15 12:20

〔記者黃宜靜／台北報導〕台灣擁有得天獨厚的森林資源，為提升森林生態旅遊導覽品質，讓遊客能在專業且正確的引導下，深度感受森林魅力，農業部林業及自然保育署啟動「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，供旅遊從業人員、有興趣民眾線上學習，並推出金、銀、銅級3級認證制度，取得認證的導覽人員可依認證等級，享有本人國家森林遊樂區入園全票7折等優惠。

林保署今（15）日舉行「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」啟動記者會，林保署副署長張岱表示，有別於傳統旅遊，生態旅遊強調遊客旅遊收穫、經濟收益回到地方，助地方共榮，同時也注重資源永續；而想讓遊客有個好的生態旅遊體驗，導覽人員便是不可或缺的角色，其對於自然環境、人文歷史的認知，影響旅遊品質，因此規畫該計畫，讓導覽人員能學習森林生態旅遊專業知識，提供專業、正確的知識。

請繼續往下閱讀...

張岱說明，該計畫與台灣生態旅遊協會合作，邀請國內動植物生態、地理地質、林業與原民文化、生態旅遊等領域的專家學者，製作20部生態旅遊解說導覽課程影片，供旅遊從業人員與民眾於線上免費觀看。

台灣生態旅遊協會理事長郭育任表示，若想申請解說導覽人員認證，計畫提供銅、銀、金級3階段專業認證，循序漸進地提升導覽人員專業能力，取得認證者至國家森林遊樂區可享有本人國家森林遊樂區入園全票7折優惠；取得銀級以上認證者，帶團5人以上者團員也享入園全票7至8折之優惠、並於部分國家森林遊樂區賣店購買指定出版品與商品享有折扣。

林保署副署長張岱說明，「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，邀請國內動植物生態、地理地質、林業與原民文化、生態旅遊等領域的專家學者，製作20部生態旅遊解說導覽課程影片，供旅遊從業人員與民眾於線上免費觀看。（記者黃宜靜攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法