    生活

    教育部教師諮詢會台中登場 全教總籲4大議題一週提具體對策

    教育部教師諮詢會今在台中舉行 ，全教總呼籲教育部在一週內針對4大議題提出具體對策。（全教總提供）

    教育部教師諮詢會今在台中舉行 ，全教總呼籲教育部在一週內針對4大議題提出具體對策。（全教總提供）

    2025/09/15 12:19

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（15）日在台中辦理第3場「教育部長與高中、國中及國小現場教師諮詢會議」，全國教師工會總聯合會發聲明表示，教育現場亂象已不容蹉跎，針對落實行政減量、調整職務加給、遏止校園濫訴及代理教師權益，全教總要求教育部應於一週內提出解決問題的具體對策，對症下藥解決問題，早日讓校園回歸正軌。

    教育部今日諮詢會議討論4個主題：「校園行政減量之辦理情形」、「代理教師權益之辦理情形」、「導師職務加給及行政職務加給調整之辦理情形」、「校事會議、校園濫訴之因應策略」。

    全教總理事長侯俊良指出，8月25日教育部舉辦第一場諮詢會，全教總已提出完整主張，行政減量是教育部推行多年的政策，調升加給也是全教總與教育部共同主張，卻難以突破，至於校園濫訴問題，教育部長鄭英耀上任1年4個月，在其上任初即承諾半年啟動檢討與調整。

    全教總呼籲教育部必須立即採取具體行動，將學校教育導回正軌，首先應建立防堵濫訴的守門機制，對於明顯屬於主觀情緒或缺乏事實基礎的匿名投訴，明定學校駁回機制，避免啟動無謂的行政調查程序；其次，與其不斷增加針對教師行為的規範，不如強化校內的輔導與管教資源，政府應增設足夠的學務與輔導人力，讓教師在面對學生行為問題時，有專業的團隊可以協助，而非孤軍奮戰；第三是借鏡國外經驗，保障教師專業自主。請參考日、韓等國的法案經驗，立法保障教師的教學專業空間，減少來自外部不當的干涉與騷擾，讓教師能安心教學、專心備課。

