    首頁　>　生活

    風災柿子減產剩4成 番路農會保價收購啟動柿餅季

    番路鄉農會啟動柿子保價收購。（番路鄉農會提供）

    番路鄉農會啟動柿子保價收購。（番路鄉農會提供）

    2025/09/15 12:26

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉是台灣柿子主要產地，今年因丹娜絲颱風等災害導致柿子產量大幅減少，收成率僅4成，農會以「保價收購」措施，啟動柿青保價收購，簽約期間至2027年，以穩定價格保障農民收益，今年收購規格訂定為7兩以上每斤23元、4.5兩以上每斤20元、3.5兩以上每斤13元，較市場以往平均行情每斤約15元更好，確保不同規格柿果均能獲得合理價值。

    番路鄉農會今天啟動柿餅加工季，總幹事趙幸芳說，番路鄉有得天獨厚的氣候與土壤條件，孕育出品質優良、香甜可口的牛心柿，栽培面積約200公頃，每公頃正常產量3萬台斤，整體可達600萬台斤，但受氣候影響，今年收成率僅約4成，實際收購量約240萬台斤。

    趙幸芳說，農會採用室內冷熱風交替的恆溫烘乾法，透過「六進六出」的烘乾過程與手工按摩，使柿餅色澤晶瑩、口感柔韌，製作出高品質、衛生的柿餅，深獲消費者青睞；農會拓展加工品項，以柿子與柿葉為核心，陸續開發出柿葉茶、柿霜料理包、洗沐浴組，以及結合食農體驗的「柿染食農體驗－柿袋相傳」等多元產品。

    趙幸芳表示，今年因災情影響柿子產量，但農會與農民站在一起，確保價格穩定，讓農民能持續耕作，不致因產量不穩而心生憂慮，守住農民收益，也延續珍貴的柿子產業文化，今年柿子節活動於10月4日至5日舉辦，歡迎民眾參加，體驗道地風情，品味多元創新柿子產品。

    番路鄉農會今天啟動柿餅加工季。（番路鄉農會提供）

    番路鄉農會今天啟動柿餅加工季。（番路鄉農會提供）

    番路鄉農會總幹事趙幸芳瞭解柿子生產情形。（番路鄉農會提供）

    番路鄉農會總幹事趙幸芳瞭解柿子生產情形。（番路鄉農會提供）

