中正台文所研發「宮台羽」台日語AI學伴 助日籍生學台語

2025/09/15 12:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立中正大學台灣文學與創意應用研究所研發出創新「宮台羽」台日語AI學伴，專為協助來台的日本外籍學生學習台語設計，成為學生練習台語文的重要夥伴，研發成果日前展示給到訪日本山口縣立大學師生瞭解，開放現場試用，讓來自日本的師生以最直接的方式體驗台語學習的新途徑。

中正大學台灣文學與創意應用研究所所長李知灝表示，AI學伴起源於該所執行教育部推動的「外國學生來台學習台語計畫」，由於參與計畫的外籍學生來自世界各地，語言背景多元，過去無法針對每一種母語提供對應的語言學伴，學習存在落差，隨著AI科技發展，研究團隊開發其他世界主要語言對應台語的AI語言學伴系統，希望讓外籍學生透過AI獲得即時協助。

「宮台羽」為計畫成果，主要有台語與日語之間的轉換功能，外籍學生能以日語進行提問與練習，AI即時回饋台語文的表達方式，成為延伸課堂學習的重要工具；李知灝說，未來團隊計畫持續拓展語言對應範疇，讓更多國家的學生能透過母語與台語之間的橋接機制，更快進入學習狀態。

山口縣立大學師生表示，試用過程中透過「宮台羽」即時輸入日語句子，獲得台語翻譯與語用指導，感受到台語語言的魅力，也體驗到跨文化交流的便利性，降低學習台語時的緊張感，讓學習變得更加自然流暢。

中正大學表示，「宮台羽」AI學伴是台語教育數位化重要里程碑，展現AI技術在語言教育領域的創新應用，未來若能持續擴大語言版本，將有助於推廣台語在國際教育環境中的能見度，強化台灣在世界語言文化交流上的地位。

中正大學台灣文學與創意應用研究所所長李知灝說，「宮台羽」台日語AI學伴有助日本學生學台語。（中正大學提供）

