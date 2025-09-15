為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教師節、中秋及國慶連假國5管制 搭客運比自駕省30分鐘

    教師節、中秋及國慶連假，國道五號規劃匝道封閉或高乘載管制。高公局表示，大客車（左）可走專用道等，節省與其他車輛排隊時間。（資料照）

    教師節、中秋及國慶連假，國道五號規劃匝道封閉或高乘載管制。高公局表示，大客車（左）可走專用道等，節省與其他車輛排隊時間。（資料照）

    2025/09/15 12:03

    〔記者蔡昀容／台北報導〕國道五號連假易塞車，高速公路局表示，教師節、中秋節及國慶日連假，國五規劃匝道封閉或高乘載管制，請自駕民眾留意；大客車因為專用車道、通行路肩等，預估比自駕節省30分鐘排隊時間，建議民眾可改搭客運。

    高公局表示，連假車多時，南港系統至頭城路段車速往往降到每小時40公里以下，行車時間約平日5至7倍。教師節、中秋節及國慶日連假，各連假首兩日為國5南向交通尖峰日，末兩日則為北向尖峰日。建議用路人於尖峰時段，多利用替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向建議改走台9線。

    國5石碇及坪林南入匝道封閉實施時段，為各連假首日（9月27日、10月4日、10月10日）凌晨0時至中午12時，以及連假第二日（9月28日、10月5日及10月11日）凌晨5時至中午12時。

    國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，實施時段為各連假末兩日（9月28日、9月29日、10月5日、10月6日、10月11日、10月12日）下午1時至晚間6時，實際結束時間將視交通狀況機動調整。

    另外，連假期間國5將針對大客車實施專用車道、通行路肩及不受儀控管制等大客車優先通行措施，讓大客車毋須於匝道及主線回堵跟其他車輛一起排隊，預估搭乘大客車往返北宜可較自行開車節省30分鐘以上，呼籲民眾連假往返宜花地區可多搭乘大客車等公共運輸。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播