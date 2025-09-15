教師節、中秋及國慶連假國5管制 搭客運比自駕省30分鐘

教師節、中秋及國慶連假，國道五號規劃匝道封閉或高乘載管制。高公局表示，大客車（左）可走專用道等，節省與其他車輛排隊時間。（資料照）

2025/09/15 12:03

〔記者蔡昀容／台北報導〕國道五號連假易塞車，高速公路局表示，教師節、中秋節及國慶日連假，國五規劃匝道封閉或高乘載管制，請自駕民眾留意；大客車因為專用車道、通行路肩等，預估比自駕節省30分鐘排隊時間，建議民眾可改搭客運。

高公局表示，連假車多時，南港系統至頭城路段車速往往降到每小時40公里以下，行車時間約平日5至7倍。教師節、中秋節及國慶日連假，各連假首兩日為國5南向交通尖峰日，末兩日則為北向尖峰日。建議用路人於尖峰時段，多利用替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向建議改走台9線。

國5石碇及坪林南入匝道封閉實施時段，為各連假首日（9月27日、10月4日、10月10日）凌晨0時至中午12時，以及連假第二日（9月28日、10月5日及10月11日）凌晨5時至中午12時。

國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，實施時段為各連假末兩日（9月28日、9月29日、10月5日、10月6日、10月11日、10月12日）下午1時至晚間6時，實際結束時間將視交通狀況機動調整。

另外，連假期間國5將針對大客車實施專用車道、通行路肩及不受儀控管制等大客車優先通行措施，讓大客車毋須於匝道及主線回堵跟其他車輛一起排隊，預估搭乘大客車往返北宜可較自行開車節省30分鐘以上，呼籲民眾連假往返宜花地區可多搭乘大客車等公共運輸。

