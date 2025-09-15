國高中延後10時上課？教師團體：須全面檢視結構性問題

全教總理事長侯俊良直言，台灣學生的學習時間確實過長，但要縮減時間須檢視包括課綱與課程內容等結構性問題。（全教總提供）

2025/09/15 12:02

〔記者林曉雲／台北報導〕有民眾在公共政策平台提案，延後國高中生上課時間至10時，上萬人附議，引發熱議。但教師團體認為實務上會遇到困難，全國教師工會總聯合會直言，台灣學生的學習時間確實過長，但要縮減時間須檢視包括課綱與課程內容等結構性問題；全國教育產業總工會則表示，改變亦應考慮城鄉差距，有些學生下課後須去工作。

全教總理事長侯俊良表示，台灣的確存在學習時間過長的結構性問題，對於學生的學習時間確實過長，是可以討論的問題，但若要縮減時間，必須同時檢視並調整課綱與課程內容；如果只有改變作息而未配合課綱，實際操作上會遇到困難。

侯俊良也提醒睡眠與作息的落差，學生常提出需要更多睡眠，然而延後上課時間不一定能改善，因為學生可能因此晚睡，最終仍然無法增加睡眠，應該要回歸到「學生自治」，強調學生自己對時間管理的責任與掌握。

侯俊良表示，學生的需求值得關注，但不能僅限於學生聲音，應該廣納專家學者、教師、教育部等不同面向的意見，統整之後再做全面性規劃，學習時間過長的議題確實值得討論，但討論不能單純聚焦在「延後上課」或「增加睡眠」上，而應放在課程設計、學生自治、及政策整合的整體脈絡。

全教產理事長林蕙蓉表示，現行課綱規定嚴謹，課程節數要求固定，若延後到10點上課，勢必壓縮授課時間，導致課程無法完成，增加教師壓力，教育部和地方教育局處必須想出對應的調整方式。

林蕙蓉也表示，學生學習力不足或睡眠不足的問題，與放學後的作息安排關係更大，無論是8時、9時或10時上課，都可能有人遲到或睡過頭，若沒有改善整體制度與課後安排，單純改變上課時間，成效有限，且延後上課牽動層面很廣，不只是作息，還包含課程、交通、家長接送等，也須注意城鄉環境不同，偏鄉或弱勢學生的條件較有限，有些學生下課後要工作，或無法補習，若課程被壓縮，學習落差可能更嚴重。

