為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國高中延後10時上課？教師團體：須全面檢視結構性問題

    全教總理事長侯俊良直言，台灣學生的學習時間確實過長，但要縮減時間須檢視包括課綱與課程內容等結構性問題。（全教總提供）

    全教總理事長侯俊良直言，台灣學生的學習時間確實過長，但要縮減時間須檢視包括課綱與課程內容等結構性問題。（全教總提供）

    2025/09/15 12:02

    〔記者林曉雲／台北報導〕有民眾在公共政策平台提案，延後國高中生上課時間至10時，上萬人附議，引發熱議。但教師團體認為實務上會遇到困難，全國教師工會總聯合會直言，台灣學生的學習時間確實過長，但要縮減時間須檢視包括課綱與課程內容等結構性問題；全國教育產業總工會則表示，改變亦應考慮城鄉差距，有些學生下課後須去工作。

    全教總理事長侯俊良表示，台灣的確存在學習時間過長的結構性問題，對於學生的學習時間確實過長，是可以討論的問題，但若要縮減時間，必須同時檢視並調整課綱與課程內容；如果只有改變作息而未配合課綱，實際操作上會遇到困難。

    侯俊良也提醒睡眠與作息的落差，學生常提出需要更多睡眠，然而延後上課時間不一定能改善，因為學生可能因此晚睡，最終仍然無法增加睡眠，應該要回歸到「學生自治」，強調學生自己對時間管理的責任與掌握。

    侯俊良表示，學生的需求值得關注，但不能僅限於學生聲音，應該廣納專家學者、教師、教育部等不同面向的意見，統整之後再做全面性規劃，學習時間過長的議題確實值得討論，但討論不能單純聚焦在「延後上課」或「增加睡眠」上，而應放在課程設計、學生自治、及政策整合的整體脈絡。

    全教產理事長林蕙蓉表示，現行課綱規定嚴謹，課程節數要求固定，若延後到10點上課，勢必壓縮授課時間，導致課程無法完成，增加教師壓力，教育部和地方教育局處必須想出對應的調整方式。

    林蕙蓉也表示，學生學習力不足或睡眠不足的問題，與放學後的作息安排關係更大，無論是8時、9時或10時上課，都可能有人遲到或睡過頭，若沒有改善整體制度與課後安排，單純改變上課時間，成效有限，且延後上課牽動層面很廣，不只是作息，還包含課程、交通、家長接送等，也須注意城鄉環境不同，偏鄉或弱勢學生的條件較有限，有些學生下課後要工作，或無法補習，若課程被壓縮，學習落差可能更嚴重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播