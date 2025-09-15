為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    交通安全月！新北100處易肇事路段設警示標誌

    板橋區民生路與文化路口增設警示標誌「不超速、不搶快、保持安全距離」。（交通局提供）

    2025/09/15 11:56

    〔記者羅國嘉／新北報導〕9月為全國交通安全月，新北市交通局呼籲用路人遵守「不超速、不搶快、保持安全距離」原則，以降低事故發生率，守護市民生命安全。交通局專門委員林昭賢表示，超速與路口搶快是重大事故主因，保持安全車距則是預防追撞關鍵，並已在市內100處易肇事路段設置警示標誌，透過多元宣導與號誌檢討，提升行車安全。

    林昭賢指出，超速與搶快是導致交通事故的主要原因。資料顯示，行車速度過快會縮短駕駛反應時間並增加煞停距離，若在路口搶快或闖紅燈，往往釀成嚴重傷亡。他提醒駕駛人務必遵守速限，養成「路口減速、見號誌慢看停」習慣，避免因一時搶快造成終生遺憾。

    此外，保持行車安全距離同樣重要。林昭賢表示，近期道路交通事故分析中，「未保持安全距離」比例最高。無論汽機車或腳踏車，都應與前車保持足夠距離，雨天或濕滑路面更需拉大車距，以防追撞事故發生。

    林昭賢指出，交通局除透過電視、廣播及社群媒體宣導外，也在市內100處重點橋梁、易肇事路段及路口設置警示標誌，並檢討號誌黃燈及全紅秒數，確保行車有足夠反應時間。並呼籲，交通安全需全體用路人共同守護，只要落實「不超速、不搶快、保持安全距離」，遵守法規並養成守序駕駛習慣，就能有效降低事故發生，讓新北市成為更安全、宜居的城市。

