國高中生10點再上課 精神科醫師：可多元但要有配套

2025/09/15 11:44

〔記者林志怡／台北報導〕近期有民眾提出「國高中學生上午10點上課、下午4點下課」的提案，提案人主張可藉此減少慢性睡眠剝奪造成的身心危害，並迅速得到超過萬筆附議。對此精神科醫師認為，有些人先天就是晚睡晚起的體質，作息可能比較不一樣，而每個人對於睡眠的需求也有差異，保持多元選擇是好的，但一定要有配套。

有民眾在9日於「公共政策網路參與平台」提案，希望將國高中學生上課時間延後至上午10時，並在下午4點下課，藉此改善學生睡眠品質不均、時間不足的情況，也避免慢性睡眠剝奪提升憂鬱情緒、自傷自殺風險，並讓學生有更多時間進行個人興趣探索及學習歷程製作、社交活動等。

前述提案在9日正式提案、12日通過，13日正式進入附議階段，數日內就有超過1萬個附議，教育部必須在11月14日做出正式回應。

對於相關提案，三總精神醫學部主治醫師葉啓斌表示，過去有研究顯示，一般國高中生年齡層，8點後起床是比較符合生理時鐘的狀態，另夜間入睡時間方面，每個年齡層不一樣，低年級學生可能在9點左右就需要上床睡覺，往後每過1年約增加1小時。

葉啓斌強調，睡眠時間長短需求因人而異，有些人可能睡4、5個小時就能精力充沛的執行任務，但有些人可能需要睡7、8小時左右，也有約10至20%的人屬於天生「晚睡晚起」的族群，需要到白天一定時間後才能有效率的工作、學習，導致其日常作息與一般人不同。

因此，葉啓斌認為，因為每個人睡眠需求與特質差異，很難一視同仁的給出合適的作息時間，就像其他領域能夠接納不同特質的人一樣，保持多元及選擇是好的，但必須有相應的配套，有些人可能從表面來看是「晚睡晚起」的類型，但實際上可能是後天因素所致。

葉啓斌舉例，在社會文化環境下，有些學生可能因為學習動機不足，且學習方式以靜態教學為主、操作學習偏少，導致其興趣低落，白天打瞌睡，自然造成晚上比較晚才能入睡，長期下來由後天因素造成生理時鐘改變，這類情況需要與天生的體質區分開來，落實了解、介入改善更重要。

