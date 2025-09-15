國高中上課延至10時熱議 家長團體：難做到、要趕上班前送小孩

全家盟理事長蕭東原表示，全家盟曾作過問卷調查，不贊成延後上課的比例達74.5％。（蕭東原提供）

2025/09/15 11:53

〔記者林曉雲／台北報導〕國高中上課時間延至10時提案上萬人附議，但家長團體多持保留意見。全國家長團體聯盟曾作過問卷調查，家長須在上班前送小孩，多贊成維持早上8時上課；國教行動聯盟則認為，類似倡議早多次出現，教育部已取消第一節前早自習，但若不動課綱與配套，不是延到下午6點放學，就是壓縮教學、用作業補課，恐治絲益棼。

全家盟理事長蕭東原表示，2年多前全家盟曾作問卷調查，大多數家長贊成維持早上8點上課，越晚上課如9時、9時半、10時，贊同人數越少，主要是接送小孩上學與家長的上班時間會有衝突，家長多數8至9時上班，孩子若9時半或10時上課，家長將無法送小孩。

蕭東原指出，雖然提案對象是國高中生，排除小學生，國高中學生年紀雖較大，但交通狀況複雜下，許多家長仍選擇親自接送，不放心孩子單獨上學，從實務面來看，維持早上8時比較符合家長需求與現實可行性。

國教盟理事長王瀚陽表示，在課綱學分與課程結構不變，上課總時數幾乎沒有調整空間，改成10點上課勢必順延到傍晚6點放學，將擠壓課後社團、運動與家務時段，勢必衝擊跨區通勤與需家長接送的學生，增加雙薪及單親家庭的負擔，且延後上課會連動交通、課外活動與照顧安排，必須事先協調並提供配套措施。

此外，王瀚陽直指，「延後上學不等於增加睡眠」，新加坡將上課時間從7時半延至8時15分、且不延後放學，1個月後平日多睡約23分鐘、嗜睡下降，但9個月後僅剩增加約10分鐘睡眠，主因是睡覺時間也被拖晚，在東亞國家，學業負擔與緊湊時程常侵蝕睡眠，若不同時治理作業量、補習時段與睡眠教育，成效將被「晚起等於晚睡」抵銷，而縮短在校時間將直接造成「趕課」與教學壓力。

國教盟建議教育部啟動全國資料調查，釐清高中生「晚睡主因」與通勤、接送現況，同步確實評估取消早自習等既有措施的成效，並分區試辦「延後上課但維持課時」或「彈性到校」方案，公開睡眠、出缺席、學習與心理健康指標；若選擇縮短在校時間，則須檢討課綱學分數、評量方式與教師人力，並設計校內安心看顧與交通配套，照顧弱勢與需要接送的家庭。

全國家長教育志工聯盟理事長徐巨龍表示，現行7時至7半上課可微調至7時半至8時到校，讓學生多一些睡眠，對遲到認定亦可有緩衝時間，如有配套下可提早放學，但應避免學生提早下課直接去補習班。

國教盟理事長王瀚陽表示，應該要全面檢討相關現況及問題。（王瀚陽提供）

