北市大佳河濱公園黃澄澄 莫內向日葵盛開

大佳河濱公園莫內向日葵盛開，一片片黃澄澄的美景。（圖由台北市水利處提供）

2025/09/15 11:40

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大佳河濱公園向日葵盛開，台北市水利工程處表示，占地達5210平方公尺（坪數約為1576坪）， 約12個籃球場的面積，包含莫內（橙花黑心）跟光陽（橙花黃心）兩個品種的向日葵，尤其莫內品種正盛開中，預估賞花期至9月底，放眼望去一片黃澄澄的燦爛美景，搭配藍天還有遠方的圓山大飯店，是都會區難得的美景。

水利處表示，大佳河濱花海區域總面積約9335平方公尺，分左區（近噴泉）和右區（靠南瓜側），除了18萬株的向日葵外，還包含白及粉紫色百日草和黃波斯菊。光是向日葵花海占地就達到5210平方公尺（坪數約為1576坪），約12個籃球場的面積，包含莫內（橙花黑心）跟光陽（橙花黃心）兩個品種的向日葵。

水利處說，目前盛開的是右區（靠南瓜側）的莫內品種向日葵，賞花期為至9月底。在藍天白雲的映襯下，黃澄澄一片、花色鮮豔明亮，隨手拍，都能瞬間拍出美照；左區（靠噴泉側）的光陽品種向日葵（橙花黃心） 、粉紫和純白百日草以及黃波斯菊目前都未到盛花期，最佳賞花期預估落在9月底至10月上旬。

水利處河管科表示，花海主題為「穿梭花海，航向幸福」，因此在黃澄澄的向日葵花海中，設有「船型眺望台」，民眾可以登高眺望燦爛景致，感受被花包圍的氛圍。賞花步道採用放射狀與流線設計，讓民眾從不同方向近距離賞花。

水利處建議民眾可搭乘市民小巴9，至「8號水門」站下車即為大佳河濱公園，往「希望噴泉」或「圓山大飯店」方向步行約5分鐘即見大佳河濱花海；捷運可於淡水線圓山站出站，以Youbike或自行車穿越花博公園圓山園區，於中山北路三段左轉直行到底，右轉跨越中山二橋牽引道，進入大佳河濱公園，往上游沿自行車道直行約1.6公里，可見大佳河濱花海。

自行開車可設定導航到「花博大佳河濱公園區」，自基隆河8號水門（濱江疏散門）、9號水門（大佳疏散門）或10號水門（林安泰疏散門）進入大佳河濱公園，沿線均有停車場可供利用。

大佳河濱公園莫內向日葵盛開，一片片黃澄澄的美景。（圖由台北市水利處提供）

