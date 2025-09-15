台中豐原2棵大榕樹引關注 原來都是市府列管的老樹

豐原新生北路停車場福德祠旁的大榕樹。 （記者歐素美攝）

2025/09/15 11:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區圖書館及新生北路停車場福德祠旁的大榕樹，最近在網路引發關注，尤其是豐原圖書館前的大榕樹被喻為豐原「國泰樹」；豐原區公所表示，這兩棵老樹都在市府列管保護的名單。

有民眾在Threads上po出豐原圖書館旁大榕樹引發迴響，於是再補上空拍的影片，不一樣視角，更顯榕樹的美。

影片引起許多豐原人共鳴，有人說看到不一樣的榕樹美；還有不少人表示，常經過豐原圖書館，知道有幾棵大榕樹可乘涼，但沒停下來好好欣賞過；更有人稱讚像是豐原的「國泰樹」，有如國泰標章中的那棵大樹。

另一棵在豐原區新生北路停車場福德祠旁的大榕樹，也因民眾在網路Po出照片，而引發關注。

網友開車到停車場，無意間抬頭看到大榕樹，從停車場往福德祠方向拍照，大大榕樹樹頂跨越道路，榕樹與福德祠相映，讓許多豐原人感動地說「漂亮」，還說常到廟東逛，停車經過福德祠時都沒注意到大榕樹的美。

豐原區公所表示，這2棵大榕樹都是台中市政府列入保護名單的老樹，其中，圖書館前的榕樹樹高約10.2公尺，樹胸圍5.71公尺；新生北路福德祠旁榕樹，樹高約19.2公尺，樹胸圍4.93公尺。

豐原圖書館旁的大榕樹。（記者歐素美攝）

豐原圖書館旁的大榕樹被譽為豐原的「國泰樹」。（記者歐素美攝）

