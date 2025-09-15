為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教師節連假新北路邊停車暫停收費 觀光商圈維持假日收費

    9月27日至29日為今年首增設的教師節連假，交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北市全市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費。（記者羅國嘉攝）

    9月27日至29日為今年首增設的教師節連假，交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北市全市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/15 11:32

    〔記者羅國嘉／新北報導〕9月27日至29日為今年首增設的教師節連假，交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北市全市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；但板橋府中商圈、金山、深坑、鶯歌老街等觀光及商圈假日收費停車格則照常收費，以便利連假出遊與購物民眾停車，提高周轉率。

    交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年首次新增孔子誕辰紀念日為國定假日，連假期間暫停收費僅限平日路邊停車格。金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲等觀光及商圈區域，假日收費停車格將持續收費。

    交通局提醒，民眾可透過10家行動支付App（Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活）繳納路邊停車費，也可使用全國繳費網或四大超商多媒體機（7-11、全家、萊爾富、OK）查單並繳費，方便又省時。

