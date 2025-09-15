為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    垃圾場火警悶燒一天一夜 花蓮人被迫吸濃煙！村民包車怒吼

    花蓮縣吉安鄉公所垃圾轉運站內的資源回收區域11日發生火警，大火悶燒近25個小時才全面撲滅，光華村民今天到議會陳情，議長張峻代表接下陳情書。（記者王錦義攝）

    2025/09/15 11:33

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉公所垃圾轉運站內的資源回收區域11日發生火警，大火悶燒近25個小時才全面撲滅，因為風向關係，起火期間壽豐、吉安、花蓮市區都聞到濃濃煙塵味道，花蓮垃圾山問題再現，今天上午九點半，吉安垃圾場附近的光華村長石福春帶領近百名村民包遊覽車到吉安鄉代表會，再到縣議會陳情，要求民代凍結縣府預算直到承諾解決垃圾山問題。

    「那天聞到濃煙才10分鐘已經頭暈、噁心、想吐」，抗議居民述說當天火災發生時的感覺，林先生說，白天吹西南風，火災濃煙都往光華村飄，大家都看到濃煙但其實不知道怎麼辦，公所呼籲大家緊閉門窗、外出帶口罩，但濃煙到底有沒有戴奧辛超標？地下水有沒有被污染等等，居民都處在未知的狀況。

    光華村長石福春說，吉安光華垃圾掩埋場從2005年啟用，2013年底額滿停止掩埋後，目前做為「吉安鄉垃圾轉運站」，長期皆以垃圾北運宜蘭利澤焚化廠焚燒，卻常遇焚化爐歲修、道路中斷而堆置垃圾，過去無論是設置掩埋場、轉運站等等，都沒有尊重在地民意，呼籲環保局必須要正視吉安鄉垃圾問題，火警濃煙密布村民受了非常多的苦，大家已經身體上有噁心、頭痛等等問題，所以數據到底如何？到現在民眾還是不知道。

    花蓮縣議會今天舉行臨時會，不分黨派議員都針對花蓮垃圾山問題提出質詢，議長張峻也代表接下陳情書。環保局長饒慶龍回應說，花蓮跟南投是現在目前唯二沒有焚化爐的縣市，吉安鄉裸露堆置的垃圾約有5700公噸，目前已經去化3200公噸，預計今年底可以去化完畢；花蓮市堆置部份約有三萬公噸，預計編列5000萬的預算來進行打包、覆網減少裸露；而資源回收堆置部份，會要求設置防火牆、自動撒水等措施，並打沼氣管。

    饒慶龍說，台泥氣化爐去化垃圾部份，去年受到地震影響而中斷數月，今年已經趨於穩定去化，每天約可去化220公噸垃圾，花蓮、吉安每日產生約150公噸的垃圾，所以還有餘裕處理過去長年堆置的垃圾，將逐步減低垃圾山的高度。環保局指出，火災當天有四個據點進行空氣品質監測，當年數值有高一些，但目前已經恢復正常，而戴奧辛等毒物部份，目前還在等待化驗結果。

    花蓮縣吉安鄉公所垃圾轉運站內的資源回收區域11日發生火警，大火悶燒近25個小時才全面撲滅，光華村民今天到議會陳情。（記者王錦義攝）

